影／南瑤宮除夕路跑迎頭香回歸 報名即送彰化媽福袋及紅綾

▲中斷2年的南瑤宮路跑迎頭春今年恢復舉辦第一名8888元。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】中斷2年的彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香活動，今年在重修入火安座後恢復舉辦，2月16日晚間從旭光西路起跑，沿南瑤路直行至南瑤宮廟門前，全程約700公尺。比賽分男子組、女子組，前三名獎金分別為8888元、6666元、5168 元，另設最佳造型獎，取前 5 名各發給獎金 2000 元。

南瑤宮管理人林世賢市長指出，10多年前南瑤宮開始舉辦除夕搶頭香活動，雖然受到矚目，但競爭相當激烈，衝跑過程可能推擠跌倒，險象環生，他上任後於民國110年起改變型態，名稱變更為「路跑迎頭香」，拉長距離，眾人跑步抵達廟前後，由耆老帶領一起參拜媽祖，「人人攏頭香、人人攏好運」，皆大歡喜！

廣告 廣告

▲林世賢市長表示，除夕路跑活動報名即日起至2月15日截止，免費參加，未滿18歲須經家長簽名同意，報名者每人贈送南瑤宮媽祖福袋及彰化媽行車平安紅綾1條。（圖／記者林明佑攝）

後因南瑤宮進行百年大整修，廟前廣場作為寺廟臨時行宮之處，能辦活動的空間沒有了，路跑活動停辦了2年，民眾大失所望，今年整修第一期修復竣工，並重新入火安座，各界紛紛敲碗恢復舉辦「除夕路跑迎頭香」活動，林世賢市長從善如流，指示實現民眾的願望。

▲南瑤宮路跑迎頭香報名即可贈一只香火袋（右）、跑完全程者憑報名號碼牌另得一面獎牌。（圖／記者林明佑攝）

9日記者會中，林世賢市長表示，除夕路跑活動報名即日起至2月15日截止，免費參加，未滿18歲須經家長簽名同意，報名者每人贈送南瑤宮媽祖福袋及彰化媽行車平安紅綾1條，所有參賽人員應於2月16日晚上10時，在旭光西路成功社區活動中心前報到，11點左右自中友百貨基地前起跑，至南瑤宮全程約7百公尺。

林世賢指出，路跑結束隨即頒獎，接著邀請地方仕紳共同抽出四季籤，開啟廟門後，一人一柱清香齊向彰化媽誠心敬拜，祈求新的一年平安如意。此外，大年初一起連續續三天上午9點起，在三殿舉辦「擲筊求錢母」活動，還有「鑽轎底祈祈福」，歡迎民眾來走春拜拜迎新年。