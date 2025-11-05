影/南臺科大宿舍「電線走火」！狀況一度緊急

最新消息，今（5日）凌晨在南臺科技大學的宿舍內，發生一起火警，狀況一度危急，據校方指出，事發的確切地點在第六宿舍四樓電梯外的公共區域，供學生公用的冰箱電線，疑似因插座鬆脫導致走火。

火災現場。（圖 ／中天新聞）

校方指出，事發的時間約在今天凌晨3點50分，所幸現場有兩位學生即時發現異狀，迅速使用滅火器撲滅火源，未造成任何人員傷亡，校方也在今天上午9點就聯繫水電技師到場檢查，初步研判為插座老舊接觸不良所致，已完成現場修復並加強周邊電線安全防護。

火災現場。（圖 ／中天新聞）

校方表示，後續將全面檢視宿舍公共電器設備，強化插座固定與用電安全宣導，確保學生居住環境無虞，感謝學生冷靜應對、迅速通報，展現高度公民責任與危機處理能力。也呼籲全體師生持續留意公共設備使用狀況，共同維護校園安全。

火災現場。（圖 ／中天新聞）

