影/南韓再爆工安意外！鐵路工地「鋼構崩塌」 7工人慘遭活埋

南韓今（18）日再傳出重大工安意外！首爾汝矣島站附近的新安山線工程地下施工現場發生「鋼筋結構崩塌」，導致7名工人遭到活埋，其中一名50多歲男性工人被救出時心臟驟停，在接受心肺復甦術（CPR）後送醫搶救。

《韓聯社》報導，永登浦警察署於當地時間下午1時22分許接獲報案，指出汝矣島站2號出口前的新安山線地下車道工地發生鋼筋崩塌意外。事發現場位於地下80公尺處，當時正在進行相關建設作業。

警方與消防當局正全力進行救援，已協助5名工人透過垂直豎井安全撤離。除了心臟驟停的重傷者外，另有一名工人腳踝輕傷，其餘受困人員的救援作業仍持續進行中。

這起意外也對交通造成影響，汝矣島洞國會大路往汝矣島方向的部分路段實施交通管制。當地政府於下午2時13分發送安全提醒簡訊，呼籲用路人改道，避開周邊區域。

本月12日，光州市西區的光州代表圖書館工地發生了鋼構坍塌事故，造成4名工人被掩埋不幸身亡。因為施工曾暫停過3個月，被質疑是否為了「趕進度」而過度趕工導致悲劇發生，引發爭議。

