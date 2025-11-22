影/南韓女團TWICE今開唱 攤販賣盜版被取締？高雄警說話了
南韓女團TWICE將於22日、23日首度在高雄開唱，粉絲熱烈應援，必備門票與手燈，不過今（22）日中午左右，有民眾在網路上表示，在高雄世運商品部外面，疑似有警察驅趕販賣盜版TWICE商品的攤商，而現場違規的攤販也出現5件告發和20件勸導案例。
有民眾在上午11時27許，於網路上發布一段疑似警方取締違法販賣TWICE盜版商品的攤販，在場執行勤務的左營分局表示，本日演唱會現場，無發現可認定係仿冒品之案件，不過因為現場疑似有人將商品放置現場，卻無人看管，警方也依道路交通管理處罰條例第82條第2項，以廢棄物公告貼單，限期改善，否則依廢棄物法令清除之，目前計已3件。
此外警方也在現場查獲違規攤販，並根據道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款，已告發5件，另勸導20件，警方也表示持續於現場加強告發、依法取締。
其實早在南韓女團TWICE要來台開唱之前，日前在演唱會現場周邊，已出現民眾販售分裝藍莓保健食品，稱為「演唱會神器」遭到高雄市衛生局警告，民眾不得販售未查驗登記、無輸入許可或外包裝無繁體中文標示的產品，違者最高可處新台幣300萬元罰鍰。
延伸閱讀
影/3分鐘現形！毒駕唾液快篩上路 18人遭逮、開罰110萬
影/猛烈相撞！宜蘭計程車卡水溝、小客車墜田 驚悚畫面曝光
假旅行社編「日本熊出沒」取消出團 26人被騙近百萬
其他人也在看
日本30歲飼育員「遭象踩踏身亡」！臉部嚴重骨折 送醫不治
日本千葉縣市原市動物園「市原大象王國」21日早晨傳出嚴重意外，一名30歲的男性飼育員在進行清掃作業時倒臥於象舍內，送醫後不幸身亡。警方初步研判，他可能遭到園內的亞洲象踩踏，導致頭部重傷。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
小聲一點！被姊夫嫌太吵 醉男竟持酒杯砸警
小聲一點！被姊夫嫌太吵 醉男竟持酒杯砸警EBC東森新聞 ・ 10 小時前
起底垃圾山主謀李有財！人脈廣、事業多 回收場遭開罰14次
高雄知名景點月世界淪為垃圾山，背後主謀當地里長李有財身分也被起底，開設的資源回收場在去年曾3個月內發生2次火警，還被環保局開罰14次累計罰款65.4萬元！李有財經營的茶行今年盛大開幕，各方人士都來剪綵人脈很廣，過去他曾違紀參選、被國民黨開除黨籍，又加入民進黨，最後以「無黨」身分當選里長。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
最新》醉男亂折警車無線電天線！ 遭制止還出拳襲警
今（22）天 凌晨12點多，北市大安區一名男子，喝醉酒之後，不但亂折警車的無線電天線，被制止後還出拳攻擊，釀成員警臉部受傷。 #醉男#警車#無線電天線東森新聞影音 ・ 10 小時前
颱風鳳凰重創蘇澳 姊妹城鎮日本館山市募資協助 (圖)
日本千葉縣「房日新聞」22日頭版報導，宜蘭縣蘇澳鎮11日遭逢重大水患，與蘇澳鎮締結為姊妹城鎮的日本千葉縣館山市即日起至12月19日於館山市6處地點設置捐款箱，呼籲民眾捐款救災。中央社 ・ 9 小時前
南韓「新亭洞殺人案」確定真凶 20年前刑警哽咽曝心境：稍微放下心中重擔
韓國懸案「新亭洞連續殺人案」，在事隔20年後，警方於昨（21）日宣布凶手已經抓到，是一名大樓的管理員，不過他已經身亡。一名當時負責追查該案的刑警尹敬熙接受韓國媒體受訪時說，心中的重擔有稍微放下，但也遺憾兇手無法接受法律制裁。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
和美交流道堤防便道石虎路殺 籲民眾開車減速
（中央社記者吳哲豪彰化22日電）有民眾發現國道和美交流道下方堤防便道有石虎死亡，通報石虎協會處理；協會表示，研判石虎可能在過馬路時被汽機車輾斃，由於有橋梁工程進行中，呼籲民眾開車慢行，保護石虎。中央社 ・ 9 小時前
外送員擬訂「時薪不低於245元」 民眾憂：運費恐拉高
外送員擬訂「時薪不低於245元」 民眾憂：運費恐拉高EBC東森新聞 ・ 10 小時前
零容忍！毒駕快篩實施首日「北中皆揪出毒駕」
毒品唾液快篩20號上路實施首日，台中警方就抓到一名陳男子開車違規，車內藏有K他命，試劑一驗呈現毒品反應陽性。而在新北，有男子則是夜間騎機車，沒開大燈行為鬼鬼祟祟，警方當街攔查，果真被查出男子持有毒品菸彈。 #毒駕#快篩#K他命東森新聞影音 ・ 10 小時前
影/國道1號大貨車深夜突猛撞護欄 副駕當場拋飛身亡
國道1號北上176公里大雅路段21日深夜22時06分發生嚴重交通事故，一輛營業大貨車不明原因失控，猛烈撞擊外側護欄與隔音牆，導致車頭嚴重毀損，副駕駛座乘客當場拋飛身亡，駕駛受困車內，事故造成北上路段短暫回堵約1公里。中天新聞網 ・ 10 小時前
0403紅單戶花蓮馥邑京華大樓 農曆年後拆除 (圖)
花蓮市馥邑京華社區在0403強震後嚴重受損，專家鑑定後建議6棟大樓全拆，拆除工程由中央負責，花蓮縣府負責鄰損住戶進行臨時安置、交通管制規劃等，預計12月開說明會，農曆春節後開工，工期暫估6個月。中央社 ・ 9 小時前
頭份市「AR小旅行」再升級 推2體驗路線
苗栗縣頭份市公所推動觀光，繼之前舉辦十大伴手禮徵選×頭份創意遊程設計票選活動，選出10大伴手禮後，市公所以「文化共創、公民參與、智慧導覽、永續生活」為主軸推出「AR小旅行」，繼上半年的「共下來繞老頭擺－中山街區實境旅行」後，再度升級推出「AR智慧小旅行2.0」提供兩條體驗路線，詳情可查詢頭份市公所官自由時報 ・ 1 天前
國道4車連環撞！小貨車輪胎脫落砸遊覽車釀1死3傷
國道4車連環撞！小貨車輪胎脫落砸遊覽車釀1死3傷EBC東森新聞 ・ 9 小時前
獨家》台中怪男拿鑰匙 沿路開車門 民眾目擊報警
行徑詭異的，還有台中這名男子，手上拿著一串鑰匙，沿路想要 亂開、撬開車門，民眾趕緊報警，附近民眾表示，這處地點的路邊停車格還沒收費，因此經常停滿車，不過位處偏僻，加上沒有監視器，很容易成為小偷下手目標，之前也有人亂翻機車座墊，警方表示，如果拿鑰匙或工具開啟、破壞民眾物品，可能會觸犯毀損或竊盜罪。 #台中怪男#鑰匙#開車門東森新聞影音 ・ 10 小時前
花蓮富里鄉百年榕樹枯死 居民不捨道別
（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮富里鄉中山路土地公廟旁的百年老榕樹，見證富里鄉歷史，老一代人稱「倒栽榕」，去年11月颱風康芮侵襲後，老樹受損嚴重，經樹醫師判定枯死，日前移除老樹根部，在地人不捨道別。中央社 ・ 9 小時前
和美交流道堤防便道 發現石虎遭路殺 (圖)
有民眾發現國道和美交流道下方堤防便道有石虎死亡，通報石虎協會處理；協會表示，研判石虎可能在過馬路時被汽機車輾斃。中央社 ・ 9 小時前
分析2026談藍白合「形式意義大於實質」 黃光芹：硬把簡單的事複雜化
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日公開會面並針對未來合作模式、2026等方面進行討論，此舉也引起政壇熱議。資深媒體人黃光芹今（22）日分析，藍白合用在2026，形式意義大於實質，「至於地方選舉，硬把簡單的事複雜化，甚至上綱到國政對接，只是作態，無際於事」。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
等了10年！TWICE首場台灣演唱會 歌迷夜排周邊商品
南韓女團TWICE，週末兩天在高雄世運主場館舉辦演唱會，官方社群上前一天PO出一段台灣成員周子瑜的搞笑影片，湧入粉絲留言「子瑜終於回台灣了」，子瑜的媽媽日前也透露女兒十年來的心路歷程，更說出成員們之間...華視 ・ 12 小時前
中山高死亡車禍 大貨車自撞護欄乘客噴飛喪命
【記者莊曜聰／台中報導】國道中山高台中段昨（21）天深夜發生死亡車禍！25歲吳姓男子駕駛大貨車北上行經大雅路段時，突然失控撞上外側護欄，車頭嚴重變形，撞擊力道之大，坐在副駕駛座的詹姓男子當場噴飛、摔落邊波，警消到場將受困車內的吳男救出送醫，詹男則明顯死亡，詳細肇事原因有待國道警方釐清。壹蘋新聞網 ・ 9 小時前
陸IAEA狀告日本：製造儲存超需求鈽材料 必須嚴加管束
大陸常駐國際原子能總署代表大使李松21日對日本「無核三原則」和福島核污染水排海等問題闡述陸方立場。中天新聞網 ・ 3 小時前