影/南韓女團TWICE今開唱 攤販賣盜版被取締？高雄警說話了

南韓女團TWICE將於22日、23日首度在高雄開唱，粉絲熱烈應援，必備門票與手燈，不過今（22）日中午左右，有民眾在網路上表示，在高雄世運商品部外面，疑似有警察驅趕販賣盜版TWICE商品的攤商，而現場違規的攤販也出現5件告發和20件勸導案例。

有網友發現在高雄世運商品部外疑似出現警方取締販賣盜版攤販。（圖／翻攝Threads lulalulalayuhao）

有民眾在上午11時27許，於網路上發布一段疑似警方取締違法販賣TWICE盜版商品的攤販，在場執行勤務的左營分局表示，本日演唱會現場，無發現可認定係仿冒品之案件，不過因為現場疑似有人將商品放置現場，卻無人看管，警方也依道路交通管理處罰條例第82條第2項，以廢棄物公告貼單，限期改善，否則依廢棄物法令清除之，目前計已3件。

警方表示，前往現場了解並未發現販賣盜版商品情事，不過仍依法對違規攤販開出罰單。（圖／警方提供）

此外警方也在現場查獲違規攤販，並根據道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款，已告發5件，另勸導20件，警方也表示持續於現場加強告發、依法取締。

其實早在南韓女團TWICE要來台開唱之前，日前在演唱會現場周邊，已出現民眾販售分裝藍莓保健食品，稱為「演唱會神器」遭到高雄市衛生局警告，民眾不得販售未查驗登記、無輸入許可或外包裝無繁體中文標示的產品，違者最高可處新台幣300萬元罰鍰。

