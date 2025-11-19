影/南韓觸礁客輪「140人已轉移、2人輕傷」 乘客：撞擊很大聲

記者高珞曦／綜合報導

南韓1艘客輪19日晚間在開往全羅南道木浦市途中觸礁擱淺，南韓海洋警察廳即刻救援，據悉船上共有267人，其中40名乘客已搭上小船、另逾100名乘客搭上另1艘船，還有2人受傷。

南韓1艘客輪19日晚間從濟州島開往全羅南道木浦市途中觸礁擱淺，目前傳140名乘客已搭船獲救。（圖／路透社）

據韓媒《YTN》報導，當地時間19日下午4時40分許，這艘客輪從濟州島出發，原定當晚9時30分左右抵達全羅南道的木浦市，但經過全羅南道新安郡附近的島嶼時，船體觸礁擱淺，船上246名乘客與21名船員均受困船上，事發當下船員立刻停止運轉，目前船體未傳進水，船員多次廣播示警，並要求禮讓孕婦、兒童與老人優先下船待救。

南韓海洋警察廳獲報後，派遣2艘50噸級巡邏艇、1艘300噸級巡邏艇與1架直升機趕赴現場，現場1名海洋警察廳警員向媒體表示，他們未在客輪外部發現其他異常狀況，救援行動將以乘客為優先。人在阿拉伯進行國是訪問的總統李在明也下令全力救援。

據報，已有40名乘客搭上小船轉移，另100多名乘客則搭上中型船隻。另有2人受傷，分別是1名老人表示背部疼痛，另1位孕婦也身體不適，均為輕傷，還有部分乘客出現頭暈症狀，幸而狀況已有好轉，暫無發生其他傷亡。

有乘客表示，他們有聽見船體發出1聲巨響，整個感覺像飄在空中，之後就聽到廣播稱觸礁擱淺，船內有房間疑因撞擊造成崩塌。從船上人員之後提供的畫面顯示，許多乘客穿上救生衣前往甲板待援。

