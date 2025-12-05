(影) 卡德羅夫才嗆「整個歐洲」! 車臣政府大樓遭二度攻擊毀損破大洞

[Newtalk新聞] 俄羅斯車臣首府格羅茲尼（Grozny）今（5）晨驚傳遭無人機攻擊，多架自殺式無人機突襲市中心「格羅茲尼城」（Grozny-City）摩天大樓，造成高樓外牆嚴重受損，而該區正位於車臣共和國首腦卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）官邸附近，引起國際關注。據 X 帳號《Nexta TV》與「Noelreport」報導指出，這是車臣一週內第二次遭到無人機打擊。





根據「Noelreport」影像指出，遭擊中的高樓塔樓上層外牆被炸出巨大破口，明顯可見爆炸痕跡。但俄羅斯官方媒體聲稱是「防空攔截墜落的無人機殘骸」造成，多個軍事媒體則認為，從破壞角度與集中受損位置來看，應更符合「直接命中」的攻擊特徵。

X 平台帳號「Visioner」則透露，被擊中的建築內部進駐多個關鍵政府與安全單位，包括車臣財政部、俄羅斯司法部車臣地區辦公室、車臣國家安全會議、車臣政府副主席秘書處、審計監察機構、中央選舉委員會、俄羅斯執政黨「統一俄羅斯」地方總部，甚至還包含卡德羅夫私人建築設計工作室與宣傳媒體單位。





車臣領袖卡德羅夫。 圖：翻攝自全球視角





另有消息指出，該棟建築緊鄰俄羅斯聯邦安全局（FSB）地區總部，該總部被認為極可能才是這次無人機攻擊的「真正預定目標」。截至目前，車臣官方與卡德羅夫本人均未對這起重大攻擊事件發表任何正式說明。





而昨（4）日卡德羅夫才剛公開揚言對「整個歐洲」發出戰爭威脅，未料數小時後，格羅茲尼市中心即遭無人機直撲。





《Nexta TV》指出，此次無人機攻擊也一度導致北高加索多座機場緊急暫停起降。事實上，就在數日前，車臣阿赫喬伊－馬爾坦（Achkhoy-Martan）地區的 FSB 設施，以及古德爾梅斯（Gudermes）區警察總部，也接連遭到無人機襲擊。

