影／卦山大縱走彰化兜兜圈 花壇鄉大嶺巷步道千人齊步走
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】今年「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動從9月1日起至11月30日止，為期將近3個月，精選8條登山步道，今（8）日彰化縣政府攜手花壇鄉公所等單位，在花壇虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，彰化縣長王惠美出席與活動嘉賓丁寧及瑜珈老師一起暖身帶動跳，現場超過千人一起挑戰「大嶺巷步道」。
王惠美表示，歡迎各位民眾作伙來登山運動，今天活動相當精采，每位報名完登大嶺巷步道的民眾都能獲得限量紀念的物資包(有主題黑色網袋、小方巾、主題礦泉水、小山怪限量徽章)，還有加碼60吋電視摸彩活動及在地農特產展售，歡迎大家一起登山健行享受健康生活。
▲花壇虎山巖寺廣場擠滿登山健行人潮。（記者林明佑攝）
王惠美說，八卦山脈有非常豐富的生態及歷史文化步道，縣政府和鄉鎮市公所合作，精選彰化8條登山步道，步道沿線有優美景觀及眾多景點可供欣賞遊憩，今天還有遠從日本的國外朋友一同來健行運動。花壇大嶺巷步道的虎山巖寺為縣定古蹟，供奉觀世音菩薩，為彰化八景之一，有「虎巖聽竹」之譽。今天農曆九月十九是觀世音菩薩的出家紀念日，歡迎大家來參拜觀音祈求庇佑，登山健行後可以到花壇市區品嚐在地小吃與探訪茉莉花夢想館，身體健康又可以保平安。
▲彰化縣長王惠美出席與活動嘉賓丁寧及瑜珈老師一同向民眾揮手加油。（記者林明佑攝）
王惠美指出，民眾只要走完一條步道並完成數位集章，即可兌換步道完登禮，走完4條步道就有1次抽獎機會，最大獎是「台中–韓國四日遊」。11月天氣秋高氣爽，是適合彰化運動觀光旅遊的季節， 明天11月9日有「台灣米倉田中馬拉松」、11月16日有「鹿港馬拉松」，12月底前來彰化消費500元以上可以參加「彰化GO購」抽獎活動，最大獎是百萬油電車，來彰化旅遊既能登山健行，又能加碼抽大獎，可說是一舉數得、收穫滿滿。
彰化縣政府城市暨觀光發展處長王瑩琦表示，「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動包含彰化八卦山天空步道、桃源里森林步道、員林藤山步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、社頭長青步道、田中森林公園步道、二水坑內坑森林步道，一共8條步道路線。其中花壇「大嶺巷步道」自然生態豐富，目前共有4條步道，包括1號桂花步道、2號茶花步道、3號杜鵑花步道、4號茉莉花步道，今年縣府聯合花壇鄉公所向交通部觀光署爭取觀光前瞻建設計畫－「魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌」經費1,500萬元修建第5號步道，串聯大嶺巷、灣福路及大嶺巷1-4號步道群，非常適合親子假日運動休閒。
王瑩琦處長指出，8條步道共設置16個數位集章點，民眾只要上網報名並下載LINE《愛玩彰化》APP參與卦山大縱走活動，每條路線完成2枚數位集章，即可兌換步道完登禮，走完4條步道就有1次抽獎機會，最大獎是「台中–韓國四日遊」，還有住宿券、SWITCH遊戲機、運動手環、GOpro、伴手禮等好禮，且完登一條步道即可享有活動百家特約店家優惠折扣或滿額贈禮。歡迎大家一起到彰化登山健行，順遊彰化看美景、吃好料。
