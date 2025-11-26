(影)印尼暴雨導致嚴重山洪！已釀10死 超過2,000棟房屋遭淹

[Newtalk新聞] 印尼西面的大島蘇門答臘，今（26）日因暴雨引發洪水與土石流，當地警方表示，災害已造成至少 10 死、6 失蹤。目前，救援隊正在蘇門答臘北部的 6 個受災縣進行搶救，現場受到嚴重破壞，山洪、泥濘夾帶岩石與樹木肆意侵襲，導致大量民宅毀損。





《美聯社》報導，當局聲明救災人員已在受災最嚴重的實武牙市（Sibolga）尋獲至少 3 名傷員和 5 具遺體，另正在搜尋失蹤的 4 人。中央塔帕利努省（Central Tapanuli）則有一戶 4 人喪生，洪水淹沒近 2,000 棟建築物。南塔帕利努省（South Tapanuli）有 1 死、1 傷，曼達林納塔爾區（Mandailing Natal）一座橋樑被毀，470 棟建築物被淹沒。

實武牙市警察局長艾迪．英甘塔（Eddy Inganta）表示，該市已發生 6 起山崩，呼籲高風險地區居民應立即撤離，緊急避難所已設置完成。

