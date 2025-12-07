影/印度果阿邦夜店大火25死！勒令拆除疑遭施壓、消防通道堵住
記者高珞曦／綜合報導
印度果阿邦（Goa）1間夜店7日凌晨發生嚴重大火，已致25死6傷，死者含3名至4名觀光客、約14名夜店廚房工作人員。事後傳出夜店本身早被勒令拆除，事發當時又因出入口狹小，延誤滅火救援行動。
綜合外媒報導，事發地點位於果阿邦北部濱海地區阿爾波拉（Arpora），此處曾是葡萄牙殖民地，以美麗海灘熱鬧夜生活聞名，十分受觀光客青睞，光是2025年上半年就吸引約550萬名遊客造訪，外國遊客就有27.1萬名。
然而當地1間名為「Birch」的夜店在7日凌晨時分發生火警，當地媒體引述警方初步說法，稱肇因為「瓦斯鋼瓶爆炸」，但還需要進一步調查。有目擊者表示，火災發生於1樓，當下至少100人在舞池狂歡，火災導致混亂人潮逃向樓下的廚房，結果遊客和廚房工作人員困在一起。
此說法剛好對應果阿邦消防部門首長芮克（Nitin V. Raiker）的消息，芮克告訴印度《CNN News18》電視台，許多受困者在地下室、廚房區域吸入大量濃煙窒息身亡，他有接到消息稱當時夜店有火舞表演，之後就發生火災，火勢延著夜店木造結構延燒，濃煙則蔓延到整個建物。
儘管消防人員獲報趕抵現場，但因夜店出入口太過狹窄，導致消防車只能停在距離400米遠的地方，通行不便也拖延滅火效率。經現場人員徹夜搶救才終於控制火勢，有關單位表示已尋獲所有罹難者遺體。
果阿邦邦長薩望特（Pramod Sawant）已透過聲明確認25人死亡、6人受傷，死者約14名為該夜店的廚房工作人員，還有3名至4名為觀光客，但薩望特未透露罹難遊客的國籍，而該6名傷者目前情況穩定。他也強調已下令徹查事件內情，釐清起火原因和後續究責，更指該夜店違反消防安全規範。
此外，當地1名官員雷德卡爾（Roshan Redkar）透露，相關部門曾對該夜店下達勒令拆除的通知，後來疑因受到上級官員施壓，拆除命令又不了了之。
印度總理莫迪（Narendra Modi）事後向死傷者致哀，宣布發放慰問金每名罹難者家屬20萬盧比（約7萬元新台幣）、傷者5萬盧比（約1.7萬元新台幣）。
At least 23 people were killed in a devastating fire at a nightclub in North Goa following a cylinder blast on the intervening night of Saturday and Sunday, police said. The fire broke out at Birch by Romeo Lane club in Arpora village, around 25 km from the state capital, Panaji,… pic.twitter.com/sJ9xTQiDHt
— IndiaToday (@IndiaToday) December 7, 2025
Video captures moment when fire broke out inside Goa nightclub
A viral video from Goa's night club shows a belly dancer performing. However, moments after the ceiling catches fire, the performance stops.
The DJ removes his equipment and stops the music. Someone from the… pic.twitter.com/liLDvDnhyC
— The Indian Express (@IndianExpress) December 7, 2025
