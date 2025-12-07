影/印度果阿邦夜店大火25死！勒令拆除疑遭施壓、消防通道堵住

記者高珞曦／綜合報導

印度果阿邦（Goa）1間夜店7日凌晨發生嚴重大火，已致25死6傷，死者含3名至4名觀光客、約14名夜店廚房工作人員。事後傳出夜店本身早被勒令拆除，事發當時又因出入口狹小，延誤滅火救援行動。

印度果阿邦濱海地區阿爾波拉1間夜店「Birch」7日凌晨發生嚴重火警，內部已經燒成廢墟。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，事發地點位於果阿邦北部濱海地區阿爾波拉（Arpora），此處曾是葡萄牙殖民地，以美麗海灘熱鬧夜生活聞名，十分受觀光客青睞，光是2025年上半年就吸引約550萬名遊客造訪，外國遊客就有27.1萬名。

然而當地1間名為「Birch」的夜店在7日凌晨時分發生火警，當地媒體引述警方初步說法，稱肇因為「瓦斯鋼瓶爆炸」，但還需要進一步調查。有目擊者表示，火災發生於1樓，當下至少100人在舞池狂歡，火災導致混亂人潮逃向樓下的廚房，結果遊客和廚房工作人員困在一起。

1名消防員在火場射水滅火。（圖／美聯社）

此說法剛好對應果阿邦消防部門首長芮克（Nitin V. Raiker）的消息，芮克告訴印度《CNN News18》電視台，許多受困者在地下室、廚房區域吸入大量濃煙窒息身亡，他有接到消息稱當時夜店有火舞表演，之後就發生火災，火勢延著夜店木造結構延燒，濃煙則蔓延到整個建物。

夜店的木造結構可能也是導致大火困死至少25名死者的關鍵因素。（圖／路透社）

儘管消防人員獲報趕抵現場，但因夜店出入口太過狹窄，導致消防車只能停在距離400米遠的地方，通行不便也拖延滅火效率。經現場人員徹夜搶救才終於控制火勢，有關單位表示已尋獲所有罹難者遺體。

當局證實火災導致至少25人罹難，目前已尋獲全部遺體。（圖／路透社）

果阿邦邦長薩望特（Pramod Sawant）已透過聲明確認25人死亡、6人受傷，死者約14名為該夜店的廚房工作人員，還有3名至4名為觀光客，但薩望特未透露罹難遊客的國籍，而該6名傷者目前情況穩定。他也強調已下令徹查事件內情，釐清起火原因和後續究責，更指該夜店違反消防安全規範。

Birch夜店火災發生後，傳出有關單位早下過勒令拆除通知，疑因上級官員施壓又不了了之。（圖／美聯社）

此外，當地1名官員雷德卡爾（Roshan Redkar）透露，相關部門曾對該夜店下達勒令拆除的通知，後來疑因受到上級官員施壓，拆除命令又不了了之。

印度總理莫迪（Narendra Modi）事後向死傷者致哀，宣布發放慰問金每名罹難者家屬20萬盧比（約7萬元新台幣）、傷者5萬盧比（約1.7萬元新台幣）。

