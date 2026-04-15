影/印度火力發電廠鍋爐爆炸至少11死22傷 當局展開調查
印度中部恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）一座火力發電廠14日發生嚴重鍋爐爆炸事故，造成至少11人死亡、22人受傷，死傷人數恐持續攀升。事故發生後，當地政府已展開全面調查，並啟動救援與善後工作。
鍋爐管線故障引發爆炸
根據報導，事故地點位於恰蒂斯加爾邦薩克蒂縣（Sakti）辛吉塔萊村（Singhitarai）的一座火力發電廠。爆炸發生於當地時間14日下午，疑似由鍋爐管線故障引發，導致高壓蒸汽瞬間外洩並造成大範圍灼傷。
警方指出，爆炸發生時現場有多名工人正在作業，部分人員當場死亡，另有多人受困或嚴重燒傷。傷者已被緊急送往鄰近醫院治療，部分傷勢危急。救援人員隨後趕赴現場，持續搜索是否仍有受困者。
初步調查顯示，事故可能與鍋爐輸送高溫高壓蒸汽的管線爆裂有關。當地官員指出，爆炸發生時噴出的蒸汽溫度高達約600度，對現場人員造成嚴重傷害。
印度總理莫迪（Narendra Modi ）對事故表示哀悼，並宣布將從國家救助基金撥款，向罹難者家屬提供賠償，同時向傷者提供醫療補助。恰蒂斯加爾邦首席部長薩伊（ Vishnu Deo Sai ）形容事故「極為悲痛」，並承諾將徹查原因，對相關責任人追究責任。
負責營運的Vedanta Limited（VEDL）在聲明中表示，此次為「不幸事故」，公司目前首要任務是全力救治傷者，並已與當地政府及醫療單位合作，同時啟動內部調查釐清事故原因。
分析指出，印度工業事故時有所聞，常與安全規範執行不嚴與監管不足有關。此次爆炸事件再度引發外界對工業安全與勞工保障問題的關注。
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