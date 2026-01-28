影/印度立百病毒疫情恐蔓延全球？栗正傑：「人畜傳染」台須留心

近期印度爆發立百病毒疫情，引發全球關注，退將栗正傑指出，這類病毒致死率高、傳播速度快，恐對公共衛生造成威脅，台灣政府需留心。

栗正傑在中天節目《全球大視野》表示，針對這次印度疫情，栗正傑認為，當地衛生條件和防疫觀念相對薄弱，增加病毒擴散風險，「如果民眾感染了病毒，但不認為自己生病，可能會將病毒帶到公共場合，進一步傳染他人。」

此外，該病毒具有人畜共通性，可能從動物傳給人類，栗正傑說，「印度人與牛接觸頻繁，若病毒傳染給牛，再透過近距離接觸，病毒傳播將更加迅速。」他呼籲，民眾雖無需恐慌，但必須保持警覺。

針對邊境檢疫，栗正傑呼籲，「國家大門的檢疫單位必須加強防控，避免病毒進入境內。衛生單位應公開相關資訊，包括感染症狀、發燒程度及傳染期，讓民眾有防範意識。」

此外，栗正傑強調資訊透明的重要性，「如果公開透明，民眾就更容易防範。像發燒旅客，機場應加強篩檢與管制，並儘快研究篩檢方法，即便目前沒有疫苗，也至少可以透過篩檢控制傳播。」

