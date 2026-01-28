影/印度驚傳飛機墜毀！機上5人全罹難 包括66歲「政壇大咖」

印度驚傳墜機意外，一架龐巴迪「里爾噴射45型」（Learjet）輕型公務機，今證實墜毀印度馬哈拉施特拉邦，機上5人包括印度政壇大咖、馬哈拉施特拉邦副首席部長兼民族大會黨（NCP）主席帕瓦爾（Ajit Pawar），全部罹難。

墜機現場冒出大火與滾滾濃煙。（圖／翻攝X）

《印度時報》報導，這起意外發生於今上午約8時45分，這架飛機疑似在進行緊急降落時，發生墜毀，根據初步消息顯示，這架飛機當時從孟買起飛，根據畫面顯示，墜毀後現場散落燒焦的飛機殘骸、紙張以及扭曲變形的零件，消防員正在努力滅火，而機上5人皆全部罹難。

廣告 廣告

66歲的帕瓦爾長期活躍於印度政壇，是馬哈拉施特拉邦最資深的政治人物之一，當天他正前往參加地方選舉相關活動時，不慎發生意外。帕瓦爾在當地有深厚支持基礎，也是NCP核心領袖，曾多次出任副首席部長與財務規劃等要職。

而他身後留下妻子蘇內特拉帕瓦爾（Sunetra Pawar），她是印度聯邦院議員，以及2個兒子。當地政府已啟動調查這起事件，印度民航總局（DGCA）也派出事故調查組，釐清飛機墜毀原因。

延伸閱讀

立百病毒致死率近6成 防疫股全面噴發 這檔「題材對了」狂飆32％

台股再創新高！指數漲超過300點飆至32700點 台積電飆1800天價

美股標普創歷史新高！道瓊跌409點 台積電ADR漲1.69％