（影）印度「光輝」戰機杜拜航展表演墜毀 飛行員喪生

[Newtalk新聞] 印度空軍「光輝」（Tejas）輕型戰鬥機，今天（21日）在杜拜航展進行空中表演時突然失控墜毀，機身爆發火球並竄起濃煙，飛行員當場喪生。這起事故震驚數萬觀眾，印度空軍隨即宣布成立調查委員會，初步懷疑高G力機動或引擎故障所致。杜拜當局確認無地面傷亡，航展最後一天活動短暫中斷。





事故發生於當地時間下午2時10分（台北時間下午6時10分），位於阿勒馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International Airport）附近的展場。目擊影片顯示，光輝Mk1A型戰機正執行高難度「Split-S」翻轉動作，高度僅約500英尺時突然鼻俯衝失控，撞擊跑道邊緣後起火燃燒。印度空軍透過社群媒體表示：「光輝戰機在杜拜航展空中表演中遇險，飛行員辛格（Wing Commander Vikram Singh）不幸身亡。我們深感悲痛，並堅定支持家屬。」辛格上校擁有逾1,500小時飛行經驗，曾多次參與測試任務。

「光輝」為印度首款國產4.5代多用途戰機，由印度航空發展局（ADA）設計、印度航空工業有限公司（HAL）製造，配備美國通用電氣F404引擎，主要用於空防與近距支援。印度空軍目前運營Mk1型，Mk1A型正待交付，以填補戰機短缺。此為光輝戰機自2015年服役以來第二起墜機事件，上次為2024年3月在拉賈斯坦邦訓練中發生。





專家分析，墜機可能因高溫高濕環境（35°C、70%濕度）引發飛控系統異常或壓縮機失速，飛行員未能彈射逃生。印度與阿聯當局已組成聯合調查小組，預計72小時內公布初步報告。印度總理莫迪與杜拜統治者表達哀悼，強調將強化安全措施。





杜拜航展為兩年一度的全球航空盛會，今年吸引逾20萬訪客，印度派出特技飛行隊與光輝戰機參展，展現國防自給自足實力。事故後，特技表演取消，展場恢復秩序。印度國防部表示，此事件不影響光輝戰機出口計畫，但將檢討全機隊維護。

