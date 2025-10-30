(影) 參加川習會的是「習近乎」? 人民日報竟犯天大錯誤 網 : 為同志默哀3秒

[Newtalk新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平今早在韓國釜山金海空軍基地舉行雙邊會談，這場久違的「川習會」本該是全球焦點，但沒想到對網友來說最吸睛的竟不是外交成果，而是一個字「近乎」。





據悉，這場臨時定案的會面地點相當樸素，就在金海國際機場的一棟小樓裡。韓方據說 4 天前才接到通知，臨時布置場地。雖然裝潢簡單，但氣氛並不冷場。會談前，兩位領導人讓記者拍照，川普滿臉笑容地說：「很高興再次見面！」而一向謹慎的習近平罕見用英文回應：「我也是。」川普當場調侃：「他可是個強硬的談判者，這點不太好啊！」不過現場氣氛輕鬆，兩人似乎相當熟識。

據悉，這場臨時定案的會面地點相當樸素，就在金海國際機場的一棟小樓裡。韓方據說四天前才接到通知，臨時布置場地。 圖:翻攝自Google地圖





川普在返回美國的空軍一號上接受採訪時興奮表示，這次會談成功到「滿分十分，我給十二分！」雙方幾乎在所有議題上達成共識，包括中國將恢復採購美國大豆等農產品、習近平承諾全力打擊芬太尼前體、美國下調相關關稅、中方同意延後稀土管制一年等。此外，川普透露，四月他將訪華，而習近平之後也將回訪美國。對於烏克蘭問題，川普稱習近平將幫忙解決，但台灣問題則完全沒談。





然而，真正讓網友們熱議的，是《人民日報》在報導中把「習近平」寫成了「習近乎」。這一「乎」字，瞬間引爆網路熱議，網友們紛紛留言調侃：「準備捲舖蓋走人吧！」「一失足成千古恨，再回首已是牢獄身」「讓我們為馬宇杭同志默哀三秒」「皇帝的避諱而已，問題不大，頂多扣 500。」甚至有人建議：「下次還是讓 AI 寫稿吧，至少不會『近乎』。」

