（影）參議院「又」否決禁川普攻委內瑞拉決議 加勒比海再擊殺3人

[Newtalk新聞] 美國參議院6日以51比49票，否決民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine，維吉尼亞州）提出的戰爭權力決議案。提案依1973年《戰爭權力法》（War Powers Act），要求國會對任何針對委內瑞拉的「敵對行動」給予明確授權（如宣戰或特定軍事力量使用授權）；主張禁止總統川普（Donald Trump）未經國會授權而對委內瑞拉領土發動軍事攻擊。投票「壁壘分明」，共和黨成員中除阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）與肯塔基州參議員保羅（Rand Paul）外，其餘共和黨人全數投出「反對」票，凸顯共和黨內對川普拉美軍事擴張的團結與順從。





川普政府自9月起發動超過12次軍事打擊，針對加勒比海和東太平洋涉嫌販毒船隻，已造成至少66人死亡。川普於10月確認授權中情局（CIA）在委內瑞拉進行秘密行動，並在《哥倫比亞廣播公司》（CBS）「60分鐘」節目訪談中暗示委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的統治「即將結束」，引發對潛在政權更迭或陸上攻擊的擔憂。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在投票當天宣布最新一次打擊，稱擊斃3名「毒品恐怖分子」。





民主黨人批評川普對委內瑞拉等進行的軍事行動違反憲法，缺乏國會監督，可能將美國拖入南美無止盡戰爭；質疑軍事集結（包括戰鬥機、戰艦及數千士兵）的目的在於推動他國政權更迭，而非僅限反毒。川普政府辯稱行動合法，並於投票前簡報國會議員，提供司法部法律意見支持打擊販毒船隻。分析指出，參議院繼10月8日「48票贊成、51票反對」與此次連續否決類似限制，形同默許川普對委內瑞拉、甚至墨西哥的反毒軍事行動升級，國會戰爭權力恐進一步弱化。

