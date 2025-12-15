（影）參選台中市長起手式 江啟臣重申「駿馬啟新程 躍進旗鑑城」

[Newtalk新聞] 立法院副院長江啟臣昨（14）日晚宣布爭取2026台中市長選舉國民黨提名，他的賀年看板已在各地陸續上架，臉書封面照片更新，他今（15）日出席「水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究」地方說明會時重申，會全力以赴爭取黨的提名，更會以具體行動來展現為台中服務、實現願景的決心。





江啟臣表示，陸續掛起賀年看板，以「駿馬啟新程，躍進旗鑑城」，祝福所有市民新的一年有新的開始，同時這也是他對台中未來的願景。在盧秀燕市長近八年的努力建設，今天的台中不但是六都，更是全國第二大城，全台宜居首選，大家一起做到了幸福台中，未來要將台中打造為台灣的旗艦城，讓台中成為國家的門面、亞洲的明珠、全球的焦點。

他說：「台中是我的家、我的故鄉，栽培我、孕育我的土地，為家鄉服務，不只是我從政的初心，更是我此生的榮幸。從我決定返鄉參選民代起，我就一步一腳印，不停準備、不斷努力，就是要讓台中更好、讓市民更幸福。感謝一路栽培、鼓勵和支持我的市民，看到大家對我的期許與期待，啟臣責無旁貸。現在就是我實踐對台中承諾與願景的關鍵時刻。身為國民黨員，我會全力以赴爭取黨的提名，更會以具體行動來展現為台中服務、實現願景的決心，全力爭取台中市民的支持，成功延續我們在台中的執政。」

