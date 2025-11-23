影/又出包！印戰機飛行表演突墜毀 張延廷：恐是「系統當機」

印度一架自製「光輝」（Tejas）戰機日前在杜拜航展特技展示，突然墜毀，引發關注，退將張延廷表示，這起意外恐是飛控電腦「當機」有關，再挫印度戰機形象。

退將張延廷。（圖/翻攝《前進戰略高地》）

張延廷在中天節目《前進戰略高地》表示，事故當時能見度良好，並無氣象或環境的不確定性，「能見度很好，現場萬里無雲，不像是環境造成的失事。若是鳥擊，發動機吸入鳥類通常會冒黑煙，但影片看不到這些跡象。」

他指出，駕駛光輝戰機的是印度空軍特技飛行員，技術水準不錯，應不至於發生操作錯誤，但他指出，影片可見戰機在70度俯衝後，曾短暫拉平，顯示飛行員全程試圖控制機體，「如果是人為失誤，飛機會直接以70度角撞地，但影片可看到機頭有被拉平，表示飛行員在操作，問題不在人為。」

張延廷認為，最可能的原因是該戰機「飛控電腦或軟體」出現故障，「飛控電腦恐不是硬體壞掉，而是軟體在大動作時當機。這不是第一次，光輝之前已摔過2架。」由於印度多年力推「光輝」作為國產主力戰機，並嘗試在國際市場推廣，張延廷說，但這起事件恐對印度自製戰機「造成衝擊」。

