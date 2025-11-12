影/又是律師洩密！黑幫勾結詐團洗錢3.5億 警逮第4名律師

竹聯幫弘仁會成員陳姓2兄弟，涉嫌與假投資、愛情詐騙及假求職詐騙集團勾結，協助透過虛擬貨幣洗錢高達3.5億元。檢警追查過程中發現多名律師涉案，今（12）日新北市刑警大隊再度出動，前往台北市天母區一間律師事務所，拘提涉嫌洩密的孫姓律師，並查扣手機等相關物證。

警方今拘提涉嫌洩密給詐騙集團上游成員的孫姓律師，並移送北檢複訊。（圖／翻攝畫面）

據了解，此案源自「台版柬埔寨」詐騙集團，以竹聯幫弘仁會陳姓成員為首的投資詐欺集團水房，自民國110年4月間至今，透過網路廣告誘騙投資高報酬，已知被害人超過120人，詐騙受害金額逾3.5億元。

廣告 廣告

檢警偵辦過程中發現，多名律師疑在接見遭羈押禁見的嫌犯時，將其他被告的供述內容轉告上游成員，甚至透過通訊軟體「直播」筆錄內容給詐團上游成員，涉嫌洩漏偵查機密，嚴重影響偵辦進度，增加檢警偵辦困難。

新北市刑大警方拘提孫姓律師。（圖／警方提供）

檢警今年9月間發動搜索並拘提鄭姓律師、單姓律師、秦姓律師等3人。檢警查出，此假投資詐欺集團的3名律師分工合作，涉嫌在陪同車手偵訊時，利用通訊軟體拍攝筆錄並傳給詐欺集團上層，或利用律見羈押禁見的車手時，將其供詞內容洩密給詐欺集團共犯。台北地檢署檢察官複訊後，諭令3人各以200萬元、80萬元、50萬元交保。

檢警經分析卷證後，近期查出孫姓律師也涉犯洩密罪。今天上午，台北地檢署指揮新北市刑警大隊，持拘票、搜索票前往台北市天母地區的律師事務所，再逮一名涉嫌洩密的孫姓律師。孫姓律師製作筆錄後，由刑警上銬移送台北地檢署複訊。關於涉案內容、涉及程度，有待檢警進一步調查釐清。

延伸閱讀

新竹殯葬所又出包！燒錯遺體再爆偷拍 業者被列黑名單

影/澎湖馬公基督教長老教會驚傳爆炸聲 高壓電線短路起火

宜蘭傳藝大橋也有災情！車道淹成河道 車輛逆向險象環生