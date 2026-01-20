影/又是暴衝！新北中和「9車追撞慘劇」6人輕重傷

新北市中和區錦和路今（20）日上午7時左右發生因為暴衝衍生的9輛大小車嚴重事故，一共六人受傷，還有其中一人慘被壓在車底，肋骨斷裂受傷嚴重被緊急送醫。

車禍現場。（圖/警方提供）

據警方調查，肇事的61歲范姓男子當時駕車行經錦和路，於路口停等紅燈時突然向前衝撞，波及5輛機車、1輛電動自行車及2輛自小客車。其中41歲方姓機車騎士遭輾壓卡在車底。

車禍現場。（圖/警方提供）

中和警方與消防人員獲報趕抵，確認方男意識清楚但疑似肋骨受傷，出動16人合力抬車救援，隨後送往台北慈濟醫院急救，其餘5位傷者多為擦挫傷，轉送雙和醫院治療。警方表示，駕駛酒測值均為0，事故原因仍待釐清。

車禍現場。（圖/警方提供）

車禍現場。（圖/警方提供）

