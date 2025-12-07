影/又是高齡駕駛！南投71歲翁連撞3車逃逸 釀2傷被逮

一名71歲老翁今（7）日中午在南投縣南投市接連發生3起交通事故，造成一名19歲鄭姓警專學生輕傷，另一名69歲李姓老翁傷勢嚴重，目前已送往台中醫院緊急搶救。該名肇事老翁在事故發生後選擇逃逸，最終被熱心民眾攔下逮捕。

一名71歲老翁今（7）日中午在南投縣南投市接連發生3起交通事故。（圖/翻攝畫面）

事故首先發生在半山派出所前，該名老翁因不明原因駕車發生擦撞意外。雖然當下無人受傷，但老翁並未停車查看，而是駕車沿著南崗路方向逃逸。隨後在行駛過程中，該名老翁再度發生2起交通事故，分別在南投縣警局及南投縣議會前造成人員受傷。

在連續3起事故中，19歲鄭姓警專學生受到輕傷，而69歲李姓老翁則傷勢較為嚴重，緊急送往台中的醫院進行搶救治療。肇事老翁在造成傷亡後，立即展開逃逸行動，企圖逃避法律責任。

肇事老翁在造成傷亡後，立即展開逃逸行動，企圖逃避法律責任。（圖/翻攝畫面）

員警現已將老翁帶回，目前警方正積極調查此案的詳細肇事原因與完整事發經過，釐清案件真相。（圖/翻攝畫面）

所幸一名熱心民眾見狀，主動駕車攔路阻擋該名老翁，使其在南投縣議會前被成功攔截。肇事老翁下車後保持沉默，員警現已將他帶回，目前警方正積極調查此案的詳細肇事原因與完整事發經過，釐清案件真相。

