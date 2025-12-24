影/又是高齡駕駛！高雄阿公「高速追著騎士撞」

新北三峽老翁余文正今年5月駕車肇事，釀成3死12傷的慘劇，讓社會對高齡駕駛猶如驚弓之鳥，昨（23日）高雄也發生高齡駕駛肇事事件，一位75歲阿公，開車高速撞倒一輛早已轉彎的摩托車。

車禍瞬間。 （圖／警方提供）

新興分局也對全案作出說明，表示事發地點在五福一路跟民權一路的交叉口，昨天傍晚5點35分獲報後，立刻派遣五福派出所員警趕往。

車禍現場。 （圖／警方提供）

警方趕抵後，發現事發經過是75歲陳姓阿公開著車，轉彎時撞上27歲孟男騎乘的摩托車，經查肇因是陳姓阿公未禮讓對方所致，所幸孟男送醫後無大礙，新興分局呼籲駕駛人，行經路口時應遵守交通規則，「轉彎車應禮讓直行車先行」，並請減速慢行、注意車前狀況，以確保行車安全。

車禍現場。 （圖／警方提供）

新北三峽日前發生78歲老翁余文正，開車撞死3人的驚悚事件。 （圖／中天新聞）

