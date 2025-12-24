(影) 又有大廠撤出中國！傳賓士拒「黨書記」進董事會停產 日企也紛撤離

[Newtalk新聞] 近期，中國多地外資及本土企業出現生產停擺、員工待崗及欠薪等現象，引發中國社會關注。據 X 帳號 @y_talkroom 消息，德國賓士與中國北汽集團合資的「北京奔馳汽車有限公司」於 12 月上旬突然停止生產，拆除賓士標誌，並遣散超過 3,000 名員工回家待命。





報導稱，事件起因與賓士拒絕中方要求「黨建」進入董事會有關。據悉，中方及當地政府曾要求合資企業的中共黨支部書記進入董事會，並擁有完整投票權及否決權，但賓士總部將此視為干預公司治理結構，最終決定終止合作。

國際科技龍頭索尼（Sony）位於廣東惠州的主要工廠14日突然宣布撤出中國。 圖：翻攝自 微博





外界分析認為，此事件可能象徵外資對中國投資環境信心受到衝擊。值得注意的是，消息主要來自非官方渠道，賓士官方及主流西方媒體尚未大規模報導或確認政治因素。儘管如此，賓士在中國的其他合資項目仍正常運作。





除了德國企業外，多家日資企業也出現撤離或調整布局的情況。中山佳能、深圳東芝、惠州索尼等工廠相繼關閉或撤出。而 Sony 惠州廠為員工提供的離職補償方案為「N 3」，高於行業標準。不過，在中國網路上卻出現了「警惕外企打著高裁員賠償的幌子製造對立和矛盾」，對此，網友憤怒表示「最該警惕的是這群齷齪的東西」。





在中國網路上卻出現了「警惕外企打著高裁員賠償的幌子製造對立和矛盾」，對此，網友憤怒表示「最該警惕的是這群齷齪的東西」。 圖:翻攝自X帳號@CAPy9iUiGOJqqFG





本月以來，中國多地建築企業也爆出欠薪及待崗事件。16 日，上海建工集團推出「息崗」制度，部分員工薪資由原本的 8,000 元人民幣降至 1,600 元。20 日，浙江寧波海曙區高橋鎮紅心村工人因公司欠薪前往社區矛盾糾紛調解處討薪。





22 日，廣東廣州建築股份有限公司旗下項目「哥弟家元施工總承包工程」、北京市順義區富力首開「金禧璞瑅」、湖南長沙市望城區「中梁璽悅台」等多個工地也爆發工人討薪事件。其中，中梁璽悅台工人身穿浙江城建馬甲，用記號筆在馬甲上書寫「黑心中梁」，表達訴求。

