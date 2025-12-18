影／又見行人地獄！ 斑馬線上機車亂鑽 不禮讓學生

學生上下學時走在斑馬線上，機車還騎在學生面前，直接橫越斑馬線。（圖／翻攝自Threads＠synnn_323）





為啥都沒人要禮讓？亂象出現在成大附屬台南工業高工附近，學生上下學時走在斑馬線上，但兩邊都是沿著斑馬線穿梭的機車，機車還騎在學生面前，直接橫越斑馬線，被學生稱為行人地獄，警方表示由於這個路口旁邊有市場，會透過改善工程重新調整動線。

南工學生：「沒有人敢過來。」

台南工業高工的學生，拍下他們穿過永康中山南路的情況，只見人走在斑馬線上，但是斑馬線的二邊都是機車騎士，也跟著一起橫越馬路，左邊的機車騎到馬路的另一端，紛紛直接在行人面前穿越斑馬線，逆向騎上人行道或機慢車道，學生雖然走在斑馬線上，其實人是走在車陣當中，一不小心就會被機車撞上，交通情況相當混亂。

廣告 廣告

當地居民：「那個摩托車是直接走斑馬線，民眾會怕是這樣沒錯，大家都貪圖方便，有的人就在我們的門口，我們的店門口這不是道路對不對，他們就從這邊來你也沒辦法。」

記者vs.當地居民：「會很害怕嗎？（對很害怕），為什麼害怕？（你靠右邊，車子不小心撞到你怎麼知道，實際走看看，會撞很危險）。」

而學生走過的斑馬線，因為附近就有一個菜市場，所以學生過馬路時，碰上菜市場營業時間，才會有這麼多的機車穿越馬路到對向後，以逆向方式沿路邊要騎到菜市場。

台南永康警分局副分局長謝貴琳：「該路口鄰近黃昏市場，為維護用路人安全，將邀集相關單位辦理會勘，透過交通工程方式調整動線，改善交通秩序。」

警方說今年在這個路口，已經針對未禮讓行人、逆向行駛一共取締340件，但是對比學生拍的影片，滿滿的違規情況，警方取締的件數真的不多，除了改善相關的道路設施，用路人更應具備禮讓行人的觀念。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

行人地獄！轎車左轉沒在看 2高中生過馬路遭撞

台中行人地獄！ 加拿大女走斑馬線 遭左轉車撞飛

沒在看？行人疑未注意路況 突「衝出」險遭撞

