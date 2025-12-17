影/又見行人地獄？高雄婦穿越道路遭撞 送醫搶救不治

又發生行人地獄憾事？高雄一名83歲黃姓婦人於17日凌晨0時許，徒步行經楠梓新路上的馬路時，被一名25歲許姓男子騎乘機車撞擊，民眾見狀後，趕緊打電話報案，警消人員接獲通報後，立即趕抵現場救援，遺憾的是婦人經送醫搶救後仍宣告不治，至於詳細車禍原因，仍有待警方進一步調查釐清。

高雄楠梓驚傳死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

警消表示，12月17日凌晨0時許，83歲黃姓婦人於高雄市楠梓區楠梓新路由北向南穿越道路，當時騎乘重機車的25歲許姓男子則沿楠梓新路由西向東行駛。許男不明原因撞上婦人，由於車禍當下發生巨大聲響嚇壞路過民眾，於是趕緊打電話報案，警消人員獲報後，立即趕抵現場救援。

高雄楠梓驚傳死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

警消指出，事故發生後，黃女被緊急送往醫院，但經搶救後仍宣告不治。警方表示，經檢測許男無酒精反應，具體肇事原因仍需進一步調查分析。

