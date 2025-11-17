影/又見高齡暴衝1死8傷！楠梓菲籍老闆斷魂 73歲翁移送

高雄市楠梓區昨（16日）發生重大車禍，有輛右轉的白色轎車撞擊直行機車後，再衝向機車待轉區，釀成9輛機車受損、9人送醫，其中菲律賓籍男老闆（50歲）因此慘死，肇事的73歲陳姓阿公今天上午被移送橋頭地檢署偵辦。

陳姓阿公17日上午9點已經被移送。（圖／中天新聞）

回顧這起發生在昨天傍晚5點，於土庫一路、土庫二路交叉口的慘劇，陳姓阿公當時開車下橋，欲右轉清豐二路360巷時，先撞上一輛由50歲菲律賓籍男子騎乘的機車，接著又繼續衝向待轉區撞上8輛機車而肇事，這名菲籍男騎士當場顱內出血重創，送醫後不治身亡，據了解死者的太太是台灣人，夫妻倆一起開雜貨店跟便當店，當時正要騎去剪頭髮，沒想到魂斷在離家3公里之處，另外其他8名傷者則是被趕來的救護人員分別送醫，現場一片凌亂相當慘烈。

高雄楠梓右轉轎車失控衝入待轉區，9人受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

楠梓分局也對目前全案處理進度做出說明，表示今天上午9點左右，對陳姓阿公做完筆錄後，已經依涉犯《刑法》過失致死及過失傷害移送橋頭地檢署偵辦，另也同時報請檢察官跟法醫相驗。

高雄楠梓右轉轎車失控衝入待轉區，9人受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

女騎士 急忙縮腳 險些遭輾壓。（圖／翻攝畫面）

