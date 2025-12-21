影/又一個自稱「張文同夥」！作業員台中落網

在北捷、捷運中山站商圈共奪走3條人命的張文最後跳樓身亡，但目前台灣北中南陸續出現自稱他「同夥」的人，有位張姓男作業員上網po文暗示將在北捷板南線發動攻擊，三峽警方迅速查出他的位置，前往台中清水逮捕他。

張男落網畫面。（圖/警方提供）

警方指出，該則貼文疑似自稱台北車站攻擊事件相關人士，內容影射將於相近時段，在北捷板南線進行類似攻擊，並刻意製造連結，引發社會高度恐慌，警方接獲檢舉後立即介入調查。

張男的貼文。（圖/警方提供）

經查，該PO文詳述「5至7時進行大規模隨機殺人」、「非快閃行動」、「中山站站外施放煙霧彈」、「板南線密閉空間作案」、「行動長達2小時」等不實內容，已明顯涉及恐嚇性言詞，影響公共秩序與社會安定。

張男落網畫面。（圖/警方提供）

三峽分局表示，獲悉後隨即成立專案小組，報請檢方指揮偵辦，經蒐證掌握嫌犯身分與居所後，由檢察官核發拘票，警方前往台中市清水區將張男查緝到案。

張男落網畫面。（圖/警方提供）

警方表示，張男現年43歲，任職中科工廠作業員，無前科及軍事背景，落網後供稱發文僅為惡作劇；全案訊後，依恐嚇及危害公共安全等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾切勿在網路散布或轉傳未經查證的恐嚇、暴力訊息，相關行為恐已觸法，警方將持續加強網路巡查，依法嚴辦不法，以維護社會秩序與民眾安全。

