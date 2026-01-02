影》反埔里掩埋場誓師 潘一全發毒誓：投資就絕子絕孫

埔里鎮民成立「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」2日誓師，南投縣副議長潘一全強調將帶頭抗議，跟埔里人站在一起。（反掩埋場大聯盟提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府受理埔里山坳地興建事業廢棄物掩埋場案，4日將在南投縣立婦幼館舉行一階環評，埔里鎮民成立「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」2日誓師，南投縣副議長潘一全親自出面發毒誓澄清，若他投資掩埋場就絕子絕孫，強調將帶頭抗議，一定跟埔里人站在一起。

允捷公司向南投縣府申請變更台灣農林公司的32筆、24.62公頃山坳地，擬興建事業廢棄物掩埋場，將掩埋垃圾焚化爐的飛灰固化物、建築廢棄物等，掩埋量達245萬立方米，南投縣議員多次要求縣府駁回該申請案未果，埔里人上月21日開公民討論會並展開連署，短短12天已逾2萬3000人響應，2日成立「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」。

允捷公司在農林土地興建事業廢棄物掩埋場案，埔里鎮民2日成立「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」誓師，將至一階環評表達訴求。（反掩埋場大聯盟提供／楊靜茹南投傳真）

埔里鎮長廖志城認為，允捷公司擬掩埋「焚化爐飛灰固化物」等高風險廢棄物，場址緊鄰全鎮賴以生存的地下水系統，難以被社會接受。村里長們說，水往低處流，上游水源地一旦受污染，下游農產業與生計將崩盤，斷絕子孫生路的掩埋場，絕無商討空間。

南投縣副議長潘一全及南投縣蘇昱誠、陳宜君等民代強調百分百反對掩埋場。潘一全甚至親自出面發毒誓澄清，若他投資掩埋場就絕子絕孫！成立自救會初期，適逢大罷免立委馬文君，為了避免淪為政治操作，失去反掩埋場初衷，當時允諾將帶頭抗議，一定跟埔里人站在一起，百分百反對掩埋場。

反掩埋場大聯盟強調，掩埋場案毀山林、污染水源、破壞石虎等保育類動物棲地，涉及生存底線，絕無商討空間，埔里人為了守護土地，堅決反對到底，4日環評審查當天，將有300人到場向審查委員表達「保護水源、捍衛家園」的決心。

