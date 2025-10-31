影/反對徵兵！以色列20萬超正統派猶太人集結示威封鎖耶路撒冷

《以色列時報》報導，約20萬名「超正統派/哈雷迪派」（ultra-Orthodox/Haredi）猶太男性於當地時間30日下午封鎖耶路撒冷入口，舉行抗議軍事徵兵的示威活動。這場被稱為「祈禱集會」的抗議活動，被外界視為以色列「哈雷迪派」社群中各個教派與分支罕見的團結展現——這些團體平時彼此往來不多。此次集會也被認為是近年來該社群規模最大、最具影響力的一次集體動員。

約20萬名「超正統派/哈雷迪派」猶太男性30日封鎖耶路撒冷入口。（圖／《美聯社》）

據報導，這場示威最終演變為示威者襲擊記者，並與警方發生衝突的混亂場面，一名20歲男子更從一棟未完工的高樓墜樓身亡。

墜樓事件發生後，集會組織者宣布活動結束，呼籲參與者安全散去，但仍有十多名年輕人滯留在建築物頂部。據了解，這些人被指示不要嘗試返回地面，直到救援部隊到達將他們安全帶下。

一些抗議者滯留在一棟未完工的高樓頂部。（圖／《美聯社》）

這次抗議活動是針對近幾個月來以色列當局針對「哈雷迪派」逃避兵役者的嚴厲打擊而組織的。當局已逮捕超過870名「哈雷迪派」男性，但這僅佔被宣布為逃避兵役者的6975人中的7%。

自2023年6月《安全服務法》中給予「哈雷迪派」猶太教學生全面免服兵役的條款到期後，徵兵問題成為以色列社會的爭議焦點。

儘管以色列高等法院隨後裁定政府有義務開始徵召這些學生，但實際上很少有猶太教學生入伍。政府也尚未通過規範「哈雷迪派」徵兵的法律，擔心這樣做會導致聯合政府崩潰，因為沙斯黨（Shas）和聯合妥拉猶太教黨（United Torah Judaism）這兩個「哈雷迪派」國會政黨強烈反對。

以色列國防軍表示，由於國家安全需求提高，以及自2023年10月7日哈瑪斯入侵以來的兩年戰爭中數千名士兵死傷，軍方需要增加1萬2千名戰鬥人員。正是數百名猶太教學生被逮捕，以及計劃下週在國會外交與國防委員會討論修訂後的軍事徵兵法案，促使「哈雷迪派」社群領導人組織了這次集會。

一名「哈雷迪派」的65歲全職猶太教學生、八個孩子的父親表示：「整件事就是一個讓我們無法堅守信仰的計畫，我們絕不會同意把孩子送去那裡，我們很清楚地明白，問題不是他們需要我們，而是他們想在宗教上消滅我們。」

然而，並非所有「哈雷迪派」都反對徵兵計畫。儘管集體抗議，「哈雷迪派」內部對徵兵的立場仍有分歧。一些派系願意與當局就新的徵兵法案進行協商，而另一些派系則完全反對。

