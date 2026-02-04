影/反送中港人北市拳館遭潑漆 嫌犯快閃犯案搭機潛逃

台北市一名反送中在台定居港人位於北市士林區拳館，今遭人潑紅漆及張貼告示恐嚇，嫌犯昨日特地搭機入境，今犯案後隨即又馬上要搭機離境時遭警方及時逮捕送辦。

港男位於士林的拳館大門遭潑紅漆。（圖／翻攝畫面）

北市士林警分局警方今（4）日清晨6時許在轄內巡邏時，發現轄內治安處所文林路上一棟大樓鐵門遭人潑灑紅色油漆及散佈大量印有被害人照片告示紙張，恐嚇意味濃厚，隨即成立專案小組展開調查。

嫌犯犯案後離開現場。（圖／翻攝畫面）

經調閱監視器發現一名男子今日於半夜2時許犯案，犯案後搭乘計程車逃逸前往萬華區，中途還製造斷點還變裝換乘計程車前往桃園國際機場，一早8點多搭機潛逃出境。

廣告 廣告

嫌犯在現場散佈被害人照片。（圖／翻攝畫面）

據了解被害人湯姓男子（44歲）為反送中港籍人士，2022年來台尋求庇護後在台取得居留權後在士林經營拳館，但仍持續關注反送中等相關議題，常在社群發表言論，去年就曾遭潑漆恐嚇。

警方循線查出嫌犯為台籍港人梁姓男子（45歲），梁男昨（3）日深夜11點多搭機入境後即前往新北三重區購買2罐紅色油漆，接著到士林區文林路犯案，犯案後馬上搭計程車前往機場搭乘最早班機離境，經查梁男最近一次入境台灣約於2年前。

嫌犯搭機離境時手上還沾有紅色油漆。（圖／翻攝畫面）

警方依犯案手法研判，梁男這次入境快閃犯案，搭機入境、買油漆、潑漆及潛逃，全程不到9個小時，鎖定身分後將持續追查有無其餘共犯，全案已報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。

警方呼籲，台灣是民主法治社會，絕不容許任何以暴力手段侵害他人權益之行為，將持續保障民眾及在台港人人身安全，對於暴力恐嚇分子絕對依法究辦，請民眾理性表達訴求切勿以身試法。

延伸閱讀

影/太陽聯盟幹部勾結地下錢莊 潑漆砸蛋恐嚇15嫌落網

影/北市信義區名店遭潑漆 男子騎機車穿雨衣犯案落網

北市「海派私房菜」遭砸店潑漆警逮5嫌 三環幫疑涉案