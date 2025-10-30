影/反風電衝立法院！屏東居民質疑「賴品妤她爸的」雲豹公司

屏東縣子鄉及枋山鄉居民針對楓港溪沿岸規劃10座風力發電案展開抗議，今（30）日到立法院陳情。環境部回應對於此案早就不支持，會嚴格把關。經濟部也回應，沒有環評及地方同意就不會審。

屏東居民反風電30日到立法院陳情。（圖／中天新聞）

陳情書內容指出，屏盛公司推動陸域風力發電計畫，不僅危害當地居民身心健康，還可能影響地方經濟作物及自然生態，每次地方說明會都不歡而散，屏盛公司卻對外聲稱已獲民意支持，屏盛公司還以金錢、贈物、招待旅遊等利誘手段，甚至有成員遭到騷擾威脅。

獅子鄉楓林村與枋山鄉楓港村反對風力發電自救會長王光盛痛批，屏盛公司與「賴品妤她爸的」雲豹公司合作要蓋10支風電，但風車會對老年居民、農作物、候鳥都造成很大的損害，希望立委們讓經濟部、環境部把此案擋下來，他們如果硬要做，一定抗議到底，不惜流血。王光盛質疑，屏東縣政府到現在態度模稜兩可，沒有出來跟大家站在一起，現在民進黨在執政，「搞不好他們也是一條線」，屏東兩個立委當初說要跟居民站在一起，結果送上陳情書也沒吭一聲。

立委蘇清泉力挺屏東鄉親反風電。（圖／中天新聞）

國民黨立委黃仁痛批，陸域風力發電已經是過時的，不要再騙老百姓，要全力反對陸域風力發電。國民黨立委蘇清泉指出，屏盛公司無視地方堅決反對，已在楓港溪沿岸已打下風機基樁，呼籲居民不要接受業者提出的任何條件，那些手段是「養套殺」的流程。國民黨立委黃建賓也指出，台東也曾經歷過，要小心業者以經濟發展、景觀藝術等名目欺騙，他們質詢時已獲中央部會承諾，地方不同意就不同意，所以地方意見一定要堅持。

立委高金素梅力挺屏東鄉親反風電。（圖／中天新聞）

立委高金素梅也呼籲，居民一定要堅持立場，中央也要釐清，目前打了地樁的土地是誰的？國民黨立委盧縣一也表示，世界都在淘汰風機，台灣卻在興建，不能別人不要的，拿屏東來開玩笑。

