影》取得共識！藻礁公投聯盟首度與中油、海大現勘三接

藻礁公投推動聯盟與中油公司、國立海洋大學團隊首度共同現勘，第三接收站旁的瀕危一級保育類「柴山多杯孔珊瑚」。4日清晨5時30分許，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政、中油公司黃副總經理榮裕、海洋大學副校長冉繁華等人共同進行約2小時的現勘，8時許進行研討會。潘忠政表示，初次與學術團隊對話，取得共識；雖發現柴山多杯孔珊瑚雖未達想像中岌岌可危，但最主要目的是希望能發出警訊，也盼能多溝通。

潘忠政指出，與海大學術團隊原先對於「死亡的定義」上有出入，藻礁公投推動聯盟認為柴山多杯孔珊瑚上長滿殼狀珊瑚藻，聯盟認定為死亡，但學術團隊認定，即使長滿殼狀珊瑚藻，但組織未脫落，仍有生機，今早現勘中有初步取得共識，了解專業知識，幫助可憐又可愛的柴山多杯孔珊瑚生長。

潘忠政表示，現勘主要目的希望能將真相告知全國人民，去年調查初期為泥沙初退時尚未完全退開的狀況，與經海大近期調查、今早調查狀況稍有不同，初次與學術團隊對話、交流，雖然意見、認知上略有不同，藻礁公投推動聯盟也抱持學習的心理，雖現況未達屍骨無存，但藻礁生態狀況、泥沙堆積等問題逐年嚴重，若目前狀況不發出警訊，後果恐不堪設想。

