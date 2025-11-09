影／古坑咖啡節商機再攀高峰 張麗善縣長相約2026台灣咖啡節再相會

▲2025台灣咖啡節今日下午於雲林古坑綠色隧道劃下完美句點。（記者張玉泰攝）

【互傳媒／記者 張玉泰／雲林 報導】2025台灣咖啡節今（9）日下午於雲林古坑綠色隧道劃下完美句點，由雲林縣長張麗善、金門縣副縣長李文良、雲林縣議員賴明源、張庭綺、縣政副總顧問林裕錫、農業處長魏勝德、警察局長黃富村、縣農會總幹事陳志揚、古坑鄉長林慧如等貴賓們共同舉杯感謝，宣告為期兩週、共5天的活動圓滿落幕，並熱情相約2026台灣咖啡節再相會。

雲林縣長張麗善表示，第23屆的台灣咖啡節以「咖了For Life」為主題，象徵咖啡融入生活、串聯人與自然的美好節奏，從11月1日隆重登場，到今天11月9日閉幕，為期5天的活動吸引全台13縣市、141家品牌業者熱情參與，活動期間人潮約上百萬人次，創下歷年新高，且創造逾5千萬元商機，成功展現雲林咖啡的文化厚度與品牌魅力。

廣告 廣告

▲雲林縣長張麗善表示，第23屆的台灣咖啡節為期5天的活動吸引全台13縣市、141家品牌業者熱情參與，活動期間人潮約上百萬人次，創下歷年新高，且創造逾5千萬元商機。（記者張玉泰攝）

今年台灣咖啡節在規模與內容上全面升級，無論是主題日活動、品牌展示，都能看到雲林咖啡產業的創新能量。跨域合作上不僅有BMW雲嘉賓歐電動車、悠遊卡股份有限公司、劍湖山世界等企業共襄盛舉，並推出「咖啡地圖集章活動」串聯42間雲林在地咖啡館，吸引遊客以行動探索雲林的咖啡風土，深度體驗在地特色。

▲雲林縣長張麗善、金門縣副縣長李文良、雲林縣議員賴明源、張庭綺等貴賓們共同舉杯感謝，宣告為期兩週、共5天的活動圓滿落幕，並熱情相約2026台灣咖啡節再相會。（記者張玉泰攝）

金門縣副縣長李文良表示，雲林有頂級咖啡、金門有頂級高粱，強上加強，希望日後有機會合作，不論是高粱中有咖啡或是咖啡中有高粱，相信都可激盪出不一樣的新風味。

▲今年台灣咖啡節在規模與內容上全面升級，無論是主題日活動、品牌展示，都能看到雲林咖啡產業的創新能量。（記者張玉泰攝）

農業處長魏勝德指出，雲林縣政府將持續以節慶品牌為平台，結合在地農業、觀光及產業創新力量，推動「咖啡產業＋生活美學」的永續發展，雖然2025台灣咖啡節活動已圓滿落幕，但雲林的咖啡香氣正持續在全台飄散，邀請大家走進古坑，親身感受「咖了For Life」的生活態度，品味一杯屬於雲林的好咖啡。

▲今年以「咖了For Life」為主題，象徵咖啡融入生活、串聯人與自然的美好節奏，吸引全台13縣市、超過140家品牌熱情參與。（記者張玉泰攝）

今年以「咖了For Life」為主題，象徵咖啡融入生活、串聯人與自然的美好節奏，吸引全台13縣市、超過140家品牌熱情參與，活動期間人潮約上百萬人次，創下歷年新高，並創造逾五千萬元的商機，成功展現雲林咖啡的文化厚度與品牌魅力。

2025台灣咖啡節咖啡節規劃五大主題日，包括「音樂咖」、「休閒咖」、「文青咖」、「親子咖」及「萌寵咖」，每日搭配特色演出與全區優惠活動，營造沉浸式的咖啡嘉年華氛圍，現場有不少民眾從學生時期一路參與至成家立業，台灣咖啡節早已成為世代共享的重要回憶，台灣咖啡節不僅是推動產業的年度盛事，更是雲林產業文化傳承的象徵。今年更首度與連江縣跨海合作推出「日光微醺」雙島聯名禮盒，結合雲林精品咖啡與馬祖特色美酒，象徵文化與風味的雙島交流，開啟地方品牌共創的新篇章。

雲林縣政府將持續以節慶品牌為平台，結合在地農業、觀光及產業創新力量，推動「咖啡產業＋生活美學」的永續發展。雖然活動已圓滿落幕，但雲林的咖啡香氣仍將持續在全台飄散，邀請大家走進古坑、親身感受「咖了For Life」的生活態度，品味一杯屬於雲林的好咖啡。