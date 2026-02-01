影/古坑綠色隧道休旅車「高速對撞２車頭全毀」 5人輕重傷

現場相當慘烈！今（2月1日）早上在雲林縣古坑鄉的「綠色隧道」範圍內，發生嚴重車禍，1輛休旅車突然偏離車道，逆向跟對向的對撞，車頭都全毀，現場共4大1小緊急被送醫，事發瞬間的畫面也曝光。

車禍現場。 （圖／雲林縣消防局提供）

據雲林縣消防局的救援資訊，事發地點在台3線上，事發時間是上午7點40分，獲報後立即派遣人車趕往，抵達後發現狀況相當嚴重，對撞的轎車跟休旅車的車頭已經通通全毀，零件散落一地，雙方的駕駛跟乘客受困車內，情況危急。

車禍現場。 （圖／雲林縣消防局提供）

現場5名傷者中，29歲朱男、22歲陳男及6歲朱姓兒童分別受到雙手雙腳封閉性骨折，胸腹疼痛、頭、腳撕裂傷，送台大醫院斗六分院救治，另19歲陳女、29歲黃男分別受到頭部挫傷、腹部疼痛、右腳撕裂傷，送成大醫院斗六分院救治。

車禍現場。 （圖／民眾提供）

而車禍發生的經過，是朱姓男童的父親開著休旅車，載著陳姓妻子跟孩子，還有一位黃姓男子，跟對向行駛由陳姓男子駕駛的轎車相撞，事發瞬間的畫面也曝光，只見朱男的車嚴重偏離車道，逆向撞上陳男的車，畫面怵目驚心，5名傷者中朱姓男子是重傷，所幸跟其他4人目前都沒有生命危險。

陳男的朋友當時開另一輛車載家人，跟在陳男的車後面，目睹全程驚恐表示，他跟陳男是要開去附近的遊樂場，經過綠色隧道附近的時候，看到陳男的車「不知道為什麼就跟對向的休旅車撞在一起，大家都嚇了一跳趕緊報案。」

