影／只是勸童別亂跑！恐龍媽飆罵逼店員下跪、地上爬道歉
南韓全羅南道順天市一間大創（DAISO）賣場日前發生一起衝突，一名女店員因提醒一名孩童「跑步會危險」，竟遭到孩童母親當場飆罵，甚至被逼到下跪道歉，全程被其他客人拍下後在網路瘋傳，掀起南韓網友強烈譴責。
綜合外媒報導，一名女顧客帶著孩子進入賣場，孩子在賣場裡奔跑，店員基於安全才上前提醒。不料孩子母親相當不滿，情緒失控對店員大聲辱罵。目擊者透露，店員是一名中年女性，被罵到跪在地上彎腰道歉，「跪著雙手合掌連連說抱歉」，但女顧客仍不罷休，一邊站著指責、一邊持續叫罵。
目擊網友指出，當女顧客走動時，店員竟「仍保持跪姿、幾乎用爬的方式跟著對方道歉」，讓目擊者非常傻眼，憤怒表示，「店員沒有任何錯」、「她對一位能當她媽媽年紀的人飆罵、恐嚇，完全無法理解為什麼打工的人要受這種羞辱」。
韓網上多網友表示「他們都應該被控誹謗，這些人怎麼能過這樣的生活？」、「鄉村女性的性格」、「你那樣做是為了孩子好嗎？這種錯誤行為以後你會付出代價的」、「孩子就在看，你怎麼能這樣罵人」。
大創也在事後發布聲明，表示公司已知悉事件，目前已啟動內部調查，並針對員工保護措施進行檢討。聲明指出，已提供受害員工帶薪休假與專業心理諮商，若店員願意提出刑事訴訟，也會提供協助。
