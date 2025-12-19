影/只是學員不是女友！「殘忍真相」讓健身教練吃醋暴走

台北市信義區松壽路18日凌晨3時許，發生一起街頭暴力事件，30歲羅姓健身教練酒後巧遇心儀的20歲蘇姓女子，發現蘇女與其他男性友人同行，醋意大發竟當街揮拳攻擊對方，造成20歲王姓男子後腦勺受傷，連上前勸阻的蘇女也被推倒在地，警方獲報後，動員大批警力才將情緒失控的羅男壓制，全案依傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

北市信義區發生街頭鬥毆事件，其中一名健身教練失控爆走，共5、6名警力才制伏。（圖／警方提供）

根據警方調查，羅男與蘇女原為健身教練與學員的關係，當天羅男從信義商圈夜店飲酒後步出，行經松壽路附近時，發現蘇女與王男等一行人也酒後漫步街頭，準備續攤唱歌，滿身酒味的羅男突然情緒失控，衝上前要求蘇女跟他回家遭拒，隨即直接追到蘇女和王男後方，朝王男後腦勺揮拳攻擊。

王男遭突如其來的襲擊後卻未還手，並質問對方意圖，隨即趁隙向附近警車求助。蘇女見狀上前勸架，在拉扯間被推倒在地。台北市警信義分局三張犁派出所員警據報立即到場，發現身材健壯的羅男情緒非常激動，且有持續暴力行為，馬上呼叫警網支援，過程中羅男持續咆哮不配合，最後由5、6名優勢警力，才成功強行將人帶返派出所保護管束。

北市信義區發生街頭鬥毆事件，其中一名健身教練失控爆走，共5、6名警力才制伏。（圖／警方提供）

羅男酒醒後向警方供稱，蘇女是他女朋友，但蘇女否認這段關係，強調雙方只是朋友，當天夜店散場後只是巧遇。遭攻擊的王男事後向警方提出傷害告訴，警方也依照傷害罪嫌將羅男送辦。警方呼籲民眾，喝完酒後應理性冷靜，千萬不要因為一時酒醉誤事，導致無法收拾的結果。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

