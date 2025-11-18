影/台中乘客開車門撞機車害騎士噴飛倒地 最高罰4800

日前台中市文心路4段與崇德2段路口發生一起交通事故，1部自小客車臨時停靠路邊，右後座乘客準備下車時，疑似未注意後方來車，未料車門直接撞上騎士，騎士當場人車倒地，所幸僅輕傷送醫後無大礙。

台中一名機車騎士遭小客車乘客開車門擊落摔車。（圖／警方提供）

警方接獲報案後，立即前往文心路4段與崇德2段路口處理。員警到場後發現，該部自小客車沿文心路4段往大坑方向行駛，在靠近崇德路2段時臨時停靠路邊，接著右後座乘客準備下車時開啟右側車門，機車騎士閃避不及倒地受傷，經救護人員送醫後無大礙。

第五分局分局長劉其賢提醒，駕駛車輛上、下客貨時，車輛應在安全且不違規的地點緊靠路邊停放。駕駛人及乘客於開啟車門前，應注意後方來車及其他路況，確保安全後再開啟車門，否則會違反道路交通管理處罰條例第56條之1規定，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門，因而肇事者，處汽車駕駛人新台幣2400元以上4800元以下罰鍰。

