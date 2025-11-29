影／台中交通局攜手樂成宮守護行人夜間安全 旱溪媽祖行動光明燈亮相

▲台中政府交通局長葉昭甫今日與樂成宮董事長何敏誠一起啟動「行動光明燈交通安全吊飾」亮燈儀式，旱溪媽祖光明燈亮起時，全場稱讚「好神氣」、「卡哇伊」。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】媽祖逗陣、行路平安！台中政府交通局長葉昭甫今（29）日與樂成宮董事長何敏誠一起啟動「行動光明燈交通安全吊飾」亮燈儀式，旱溪媽祖光明燈亮起時，全場稱讚「好神氣」、「卡哇伊」。葉昭甫表示，以旱溪媽祖為文創主角，內建照明裝置，打造上萬個行動光明燈讓長輩佩戴在衣物上，陪伴市民夜間步行、過馬路時更安全，也展現台中市政府推行人本交通的行動力。

葉昭甫指出，長者夜間外出常因光線不足，交通事故發生率增高，為讓交通安全宣導更具人情味與信仰力量，交通局與樂成宮共同推出「媽祖造型光明燈」，擴大媽祖精神與能量，成為「隨身保平安」的道安亮點，只要能讓長輩在夜晚外出時，多亮一點，就能多一分安全，民眾參加交通局與樂成宮共同舉辦的宣導活動，即能免費獲得這款媽祖光明燈交通吊飾，將保平安的心意送進市民生活裡。

▲葉昭甫表示，以旱溪媽祖為文創主角，內建照明裝置，打造上萬個行動光明燈讓長輩佩戴在衣物上，陪伴市民夜間步行、過馬路時更安全，也展現台中市政府推行人本交通的行動力。

「建議長者穿著亮色衣物提高辨識度，善用光源吊飾與其他發光或反光裝備」，葉昭甫表示，晚間的交通事故肇因，很多與「看不清楚」有關，為喚起全民夜間出行的安全意識，運用創意設計旱溪媽祖造型的發光吊飾，為長者夜間行走、過馬路或等待公車提供適度光源，夜間辨識功能，讓駕駛在昏暗時刻，提早看見行走的用路人，提醒民眾遵守交通規則，切勿任意違規穿越道路，以維自身安全。

▲樂成宮媽祖廟前的活動現場溫馨而熱鬧，長輩拿到旱溪媽祖光明燈，露出笑容說，「像媽祖陪著我逗陣行」。

樂成宮何董事長何敏誠指出，交通局首次與樂成宮合作，共同點亮平安之光，發揮媽祖疼惜眾生的精神，轉化為交通安全宣導的小物，期望民眾在使用光明燈時，宣導家中長輩注意道路安全，旱溪媽祖光明燈點亮的不只是身上的亮點，也象徵台中市政府與在地團體共同守護市民的心意。

樂成宮媽祖廟前的活動現場溫馨而熱鬧，長輩拿到旱溪媽祖光明燈，露出笑容說，「像媽祖陪著我逗陣行」。許多民眾表示，這款光明燈吊飾貼近日常，既有文化溫度又充滿生活實用性，而且有照明功能、攜帶方便特色，達到彼此照顧、共同守護的交通宣導效果。