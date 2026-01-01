影／台中元旦升旗88位城市英雄護國旗 盧秀燕推「台中愛胎萬計畫」加碼生育補助

▲台中元旦升旗88位城市英雄護國旗，盧秀燕推「台中愛胎萬計畫」加碼生育補助。（圖／記者張玉泰攝）

【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】中華民國 115 年新年快樂!台中市政府今(1)日在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，88名救災與復原英雄聯手展護全國最大巨幅國旗，場面震撼人心。

台中市長盧秀燕表示，今年是她任內最後一次主持元旦升旗，但市政推動不因任期進入尾聲而鬆懈，將持續推動交通、社福、產業及城市治理等市政建設，並感謝全體市民家人的支持與市府團隊的努力，近期民調顯示台中幸福感破 7 成，感謝各界肯定，市府持續努力，讓台中持續進步、市民健康幸福。

▲台中市長盧秀燕表示，今年是她任內最後一次主持元旦升旗，但市政推動不因任期進入尾聲而鬆懈，將持續推動交通、社福、產業及城市治理等市政建設。（圖／記者張玉泰攝）

盧市長指出，過去七年，秉持「開不了工的要開工，完不了工的要完工」的決心， 各項建設在市府團隊的合作努力下逐漸開花結果，包括台中海洋館、台中綠美圖與台中國際會展中心等三大指標性建設於去年底啟用或試營運，成功提升城市國際能見度;而台中海洋館、許良宇圖書館、老人復健綜合醫院，以及豐原、清水、太平 3 座國民運動中心等重大建設也相繼啟用;另市政路一期延伸、華南路延伸也陸續通車，讓城市的交通更加便利。

▲今日典禮由台中女中樂儀隊精彩的操槍演出揭開序幕。（圖／記者張玉泰攝）

台中市府持續打造文化宜居城市，目前全市已有 50 座圖書館與 232 座美樂地公園，未來也將持續升級，讓市民擁有更優質的生活空間。展望115年，還有多項重大建設將迎來成果，包括市政路全線、東豐快石岡段都將通車，捷運藍線也將迎來大進展 海線多站點今年進場施作。此外，台中人口持續創新高，新設立的北屯區南興國小、南興國中、廍子國中、文山國中等4校也將於今年開始招生，滿足學童就近入學需求。

▲ 88名救災與復原英雄聯手展護巨幅國旗進場。（圖／記者張玉泰攝）

不僅如此，市府也持續補足托育與家庭支持服務。盧市長提到，台中公托由7年前5所增至48所，親子館從4座成長到20座，並穩步邁向「區區有親子館」。今年更推出「寶貝咱ㄟ囝仔」總計畫，其中「台中愛胎萬計畫」加碼生育補助，前兩名子女每胎 2 萬元，第 3 胎起逐胎加 1 萬元;「台中有鈣讚計畫」每週提供學童 1 次鮮乳;「台中尚泳計畫」強化游泳教育;另全市國中小全面汰換可調式課桌椅，讓15 萬名學生受惠，陪伴孩子健康、安心成長。

▲ 消防局、建設局、環保局、水利局等局處救災超人代表領唱國歌。（圖／記者張玉泰攝）

民政局長吳世瑋說明，今年元旦升旗典禮別具意義，除邀請 88 名救災與復原英雄聯手展護巨幅國旗進場，並由消防局、建設局、環保局、水利局等局處救災超人代表領唱國歌，還有英勇的「搜救超犬」Uno 與 Ring 也現身會場。他們秉持「災難無分彼此、同島一命」的精神，在花蓮馬太鞍溪堰塞湖救災任務中，展現跨局處合作的韌性與決心，市府藉此場合特別向所有城市英雄致敬，感謝他們的付出，讓台中更幸福、讓國家更安定。

今日典禮由台中女中樂儀隊精彩的操槍演出揭開序幕，精神抖擻展現台中女力的青春活力，盧市長率領市府各局處首長與霧峰、沙鹿、太平及南區等 4 區吉祥物(山海屯城代表)步入會場，吉祥物身上配戴酷炫眼鏡展現「Hi8」開趴魅力與市民互動，典禮最後則由非洲賴索托院童帶來熱情洋溢的非洲舞蹈及高難度功夫表演，為新年注入溫暖與希望的力量。

今年市府特別推出的可愛實用紀念小物「國際知名漫畫角色置物盒」，吸引許多民眾天未亮就大排長龍，6 時 30 分開始發放，5000 份不到一小時一掃而空，今年適逢國立自然科學博物館開館 40 週年，科博館吉祥物家族「布比」、「賴瑞」、「天天」與「橘寶」也受邀於新年首日參與升旗典禮，並在府前廣場以彩繪蛋造型氣球創意排字，象徵城市能量與科學教育並進。市府也分享好消息，科博館為慶祝 40 週年，115 年每週五下午 2 時至 5 時，民眾可免費入館(含生命科學、人類文化及地球環境廳)參觀，感受橫跨全年的科學文化盛宴。