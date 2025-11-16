影/台中充氣城堡突坍塌釀1傷 家長嚇：如絕命終結站

台中西屯區安和公園昨(15日)舉辦「翔童樂馬戲團」大型親子活動，卻發生可怕意外，充氣城堡溜滑梯突然洩氣坍塌，當時多名孩童還在上面玩耍，家長嚇壞立刻抱孩子驚逃，其中有一名孩童右腳輕微擦傷。

台中西屯區安和公園15日舉辦「翔童樂馬戲團」大型親子活動。（圖／中天新聞）

該活動由台中市低碳發展協會主辦、國民黨立委廖偉翔協辦，有家長在Threads發文指出，當時他帶著孩子到活動現場，小孩說要再玩一次充氣溜滑梯，結果正準備帶他到後面，充氣設施突然洩氣坍塌，嚇壞現場全部家長，讓他直呼「感覺像在演絕命終結站」。

廣告 廣告

充氣城堡因電線被外力扯斷、插頭直接斷裂，造成設備突然洩氣。（圖／中天新聞）

對此，立委廖偉翔表示，活動現場的充氣城堡，因為電線被外力扯斷、插頭直接斷裂，造成設備突然洩氣，真的嚇到不少家長和小朋友。所幸第一時間大家都平安，目前確認有一位孩子右腳有輕微擦傷，服務處同仁已陪同到醫院檢查，並無大礙。另一位受到驚嚇的小朋友，同仁也協助關心、心理輔導，我們也會持續關心家長與孩子的狀況。

廖偉翔透露，有一位孩子右腳有輕微擦傷。（圖／中天新聞）

廖偉翔說，已經要求廠商和活動團隊，未來一定要再加強現場人力、巡視動線，做好設備保護，避免類似情況再發生。如果家長後續有任何疑慮、孩子有任何不舒服，都可以直接聯絡服務處，會全力協助。

延伸閱讀

北極冷空氣「長出5支觸鬚」 鄭明典：冷空氣直送來台

台灣3%都是百萬富翁！網友揭：有錢人其實穿得最低調

終於要回家！謝侑芯「遺體存放25天」今火化 骨灰將運回台灣