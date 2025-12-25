影/台中割喉案！百萬債務萌殺意「1人命危」嫌犯遭聲押

一場投資糾紛在台中市豐原區演變成驚悚血案！25歲張男因上百萬元投資款無法追討，昨天（24日）上午持刀攻擊37歲陳姓前老闆，刀刃直刺頸部要害，被害人失血過多險些喪命，所幸搶救回來，張男昨也被檢方聲押。

張男目前已被聲押。 （圖／民眾提供）

回顧全案，陳男先前在豐原經營汽車美容工廠，曾聘請嫌犯張男為員工，工廠歇業後兩人仍有金錢往來，張男疑似提供上百萬元作為投資資金，但款項始終無法收回，多次跟陳男催討未果後心生怨恨，決定親自上門討債。

受害者陳男父親向警方還原經過。（圖／中天新聞）

昨天上午8點半左右，張男來到陳男位於豐南街的住處，激動地要求陳父聯繫兒子回家處理債務，陳男返家後，張男跟他一言不合爆發激烈衝突，張男突然拿出預藏的水果刀朝陳男頸部猛刺，陳男當場倒地鮮血直流，張男見狀隨即騎車逃離。

警方獲報後，立即成立專案小組，並擴大調閱周邊監視器畫面進行追查。（圖／中天新聞）

警方接獲通報後火速成立專案小組，透過沿線監視器追蹤嫌犯行蹤，約2小時後在神岡區神洲路附近將騎車逃逸的張男攔截逮捕，並在其身上查獲作案用水果刀1支。陳男脖子被刺出2公分的刀傷，一度失去生命跡象，所幸最終被救回來。

初步調查，被害人與嫌犯有恩怨。（圖／中天新聞）

檢察官於昨晚間偵訊完陳男後，根據現場目擊者陳述、路口監視器錄影、醫院開立的診斷證明以及扣押的凶器等多項證據，認定張男犯行明確，涉嫌殺人未遂罪名成立，考量「此案屬最輕本刑5年以上的重大刑案，且被告有逃亡、串證及再犯之高度風險，為保障後續司法程序順利進行並防範再次犯案」目前已向台中地方法院聲請羈押張男。

警方在案發2小時後，逮獲25歲張姓嫌犯。（圖／翻攝畫面）

