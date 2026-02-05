影／台中區農改場科研成果豐碩 四大亮點助攻農業升級

▲臺中農改場114研發成果年度記者會，楊宏瑛場長率主管及同仁合影。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農業部臺中區農業改良場積極推動科研成果與產業接軌，114年交出亮眼成績單，不僅完成高粱「台中7號」、「台中8號」新品種命名，也取得菊花「台中13號」與芒果「台中2號」植物品種權，為國內作物多元化與產業升級奠定基礎。透過技術移轉與授權機制，全年完成26項技術授權，並穩定供應作物種原，生產面積達2萬3001公頃，展現農業科技落地的具體成果。

在研發面向，台中區農改場同步取得4項專利，涵蓋病害防治、機能性農產加值與農機創新，科研能量備受肯定。去年更一舉拿下國家農業科學獎、臺灣農業永續獎等11項大獎，共16位同仁獲表揚，凸顯學術與產業影響力兼具。台中區農改場今 （5）日發表4項符合農業部政策方向的年度亮點成果，盼深化產官學研合作，推動農業永續發展。

▲張佳偉助理研究員向媒體記者說明穴盤苗株篩選機成果。（圖／記者林明佑攝）

在智慧農業方面，研發「穴盤苗株篩選機」導入影像辨識與自動化控制，鎖定苗齡10至13天的穴盤苗，自動剔除缺株與弱苗。以128孔穴盤為例，30秒即可完成篩選，效率較人工快3倍，辨識準確率逾97%，並可提前一週完成作業，已應用於青花菜與甘藍育苗，未來將拓展至花卉產業。

▲台中區農改場完成《芫來如此—芫荽知識書》與《芫來我們不一樣》兩本專書，作為食農教育教材。（圖／記者林明佑攝）

為提升國產雜糧價值，台中區農改場建立發芽大豆生產流程，使GABA與游離胺基酸大幅提升，營養價值更高。動物試驗顯示，相關產品具骨質保健潛力；同時開發發芽豆漿與豆粉等多元加工品，提供素食者與乳糖不耐族群更多替代選擇，也為國產大豆開拓新市場。

面對氣候與病害挑戰，台中區農改場也建構中部青蔥捲葉炭疽病整合管理技術，從藥劑感受性分析到種子苗培育，建立標準化育苗模式，苗株存活率逾96%，並將田間發病率降至5%至8%，有效提升產業生產穩定度。

此外，結合作物知識與飲食文化，台中區農改場完成《芫來如此—芫荽知識書》與《芫來我們不一樣》兩本專書，作為食農教育教材，協助學校從認識作物延伸至理解飲食文化，深化對在地農業與食物來源的認同。相關專書已開放下載，供各界推廣運用。