影/台中向上路又出事！貨車撞分隔島側翻「幾近全毀」

最新消息，著名嚴重車禍熱點台中市向上路七段又出事了，昨（5日）晚間有輛貨車疑似煞車失靈，高速撞上分隔島側翻，整輛車幾近全毀。

車禍現場。（圖/「支援組拖吊救援團隊」授權使用）

據清水分局的調查，事發時間是昨晚9點左右，地點靠近光田醫院向上院區，獲報後立刻派員趕往，抵達後查出肇事的劉姓駕駛，當時開著貨車途徑該處時，疑似因為煞車失靈，先自撞分隔島後再翻覆。

劉姓駕駛經檢測沒有酒駕，現場出動3輛拖吊車支援處理，警方指出後續將製作相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任歸屬，該車的煞車是否真有故障釀禍仍在調查。

