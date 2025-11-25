（影）台中垃圾廚餘危機一觸即發！文山焚化爐溢滿 江肇國：盧秀燕自食惡果

[Newtalk新聞] 台中市文化焚化爐昨（24）傍晚一度因傾倒口溢滿，垃圾車無法再進場，垃圾及廚餘全數轉往后里焚化爐，導致垃圾車大排長龍。台中市議員江肇國指出，雖然晚間已經恢復進場，但傾倒口溢滿的情況仍可能再度發生。





江肇國指出，昨天傍晚他接到的消息，文山焚化爐因為超量收受廚餘，導致現在傾倒口溢滿，無法再進場！環保局下令緊急關閉文山廠，垃圾及廚餘全數轉往后里焚化爐，后里已經大排長龍，早班排到現在還回不到家。

江肇國指出，環保局稍後緊急來電，表示文山焚化爐傾倒口已加速整理，盡快恢復使用。雖然環保局持續趕工，不過根據規定，廚餘混燒垃圾的比例不得超過10%，台中市目前三座爐子平均混燒比例已經超出不少，傾倒口溢滿的情況仍可能再度發生！





他說，這就是盧秀燕團隊不好好處理廚餘的下場，挖東牆補西牆，到最後會不會全部倒光光？他昨天才質詢盧秀燕市長，文山焚化爐清運車大排長龍，每天要排4-5小時該如何解決？新上任的環保局長說，會來進行廚餘減量（但是是未來方向），完全沒有提出立即能夠解決的方案，結果文山廠就爆量暫停進場了。





江肇國說，只要廚餘無法找出去化方式，持續進爐，這些老爐子隨時都有停擺的風險！追根究柢來說，盧市府文山焚化爐拖了七年不更新、廚餘去化也七年沒有新方式，現在才會嚐到這個苦果！

