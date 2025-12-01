影/台中外埔驚悚車禍！轎車自撞號誌桿 大貨車也遭殃

台中市外埔區今日上午發生離奇自撞車禍，30歲黃姓男子駕駛轎車行經三環路、甲后路口時，不慎高速衝撞路口號誌桿，猛烈撞擊導致轎車騰空飛起、旋轉270度後重摔落地，號誌桿斷裂並造成電纜線垂落，間接導致37歲楊姓男子駕駛的大貨車承載貨物勾纏電纜線，致路口另一側號誌桿也遭拉斷傾倒。

台中市外埔區今日發生車禍，轎車自撞號誌桿，另一輛大貨車也被波及，勾到電纜， 導致路口另一側號誌桿也遭拉斷傾倒 。（圖／警方提供）

大甲警分局表示，上午7時11分左右，黃姓男子駕駛轎車沿外埔區三環路往大甲市區方向行駛，行經甲后路五段近三環路口時，因不明原因逐漸偏離車道，直直衝向路口分隔島，在完全沒減速情況下一頭撞上分隔島上的交通號誌桿。行車紀錄器拍下驚悚畫面，轎車猛烈撞擊後騰空飛起，在空中旋轉270度後卡在路口槽化線區域，轎車左側車頭及鈑金嚴重凹陷變形，路口號誌燈則被撞出90度凹痕。

台中市外埔區今日發生車禍，轎車自撞號誌桿。（圖／警方提供）

台中市外埔區今日發生車禍，轎車自撞號誌桿，1人受傷送醫。（圖／警方提供）

號誌桿斷裂後電纜線垂落，當時楊姓男子駕駛大貨車沿甲后路五段往水美路方向行駛時，車上承載的貨物不慎勾纏到垂落的電纜線，導致路口另一側號誌桿也遭拉斷傾倒。幸好當時機車停等區沒人，車禍僅造成黃男1人受傷，是不幸中大幸。

台中市外埔區今日發生車禍，轎車自撞號誌桿，電纜被另一輛大貨車勾到， 導致路口另一側號誌桿也遭拉斷傾倒 。（圖／警方提供）

大甲分局員警獲報到場處置，黃、楊2人經酒精呼氣檢測值均為0mg/l，黃男受傷送光田醫院就醫治療，目前無大礙。詳細肇事原因移請交通警察大隊研判。

