影/台中太平區「電暖器燃燒」釀大火！2民宅1機車行狂燃

台中市太平區今（29日）清晨發生電暖器起火導致的嚴重火警，一共2間民宅、1家機車行陷入火海，所幸當下屋主、居民都及時逃出，大規模恐怖火海的畫面也曝光。

火災現場。 （圖／中天新聞）

據台中市消防局的救援資訊，火災發生的地點在永豐路108巷內，今天清晨6點多燃燒，獲報後迅速出動人車趕往，抵達後立刻立即佈水線搶救，火勢於30分鐘後火勢控制，幸好屋內2位民眾都有即時逃出，無人傷亡。

火災現場。 （圖／中天新聞）

不過火災也釀成附近上班上課，前往工廠上工的工人的交通一度嚴重受阻，據查火勢是其中一間民宅內的電暖器，後來延燒隔壁間民宅，再延燒到機車行，大片火海的畫面相當駭人，起火原因目前火調科正在釐清中。

火災現場。 （圖／中天新聞）

