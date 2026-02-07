影/台中太平茶行遭開槍 17歲男瘋狂掃射畫面曝

台中市太平區一間茶行5日上午遭人開槍掃射，涉案的少年案發後隨即帶槍投案，動機令人質疑，今犯案畫面曝光，少年在約1分鐘內連開25槍，中間還卡彈換彈匣，全程相當冷靜。

少年朝茶行大門瘋狂掃射。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

回顧此案，涉案的李姓少年5日上午獨自一人跑到台中市太平區中山路三段上「太平茶行」，持改造長槍朝茶行大門與玻璃瘋狂掃射，犯案後立刻帶槍投案，他到案後供稱日前與茶行員工酒後發生衝突，心生不滿才持槍洩憤，槍枝則是慣用的「已故友人」說法，警方持懷疑態度持續追查背後是否有人教唆。

少年將彈匣丟在地上更換新彈匣。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

少年訊後被送往少年法庭，台中地院認為少年涉犯違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，其行為危害社會秩序，應對少年進行身心評估及行為觀察，並提供鑑別報告，於斟酌少年家庭生活狀況後，認責付顯不適當，依少年事件處理法第26條第2 款規定裁定收容，昨（6）日凌晨送往少年觀護所收容。

少年換新彈匣後接著朝2樓掃射。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

今日少年犯案過程完整監視器影片曝光，畫面可見少年身穿灰色帽T與白色短褲，右肩背著包包手持改造長槍，步行到茶行正門口，站在路中接著直接朝茶行開槍掃射，中間卡彈還從包包拿出彈匣更換，接著又走到旁邊繼續掃射，期間還有2台機車路過，最後少年又丟了第二個彈匣留在門口後快步離開，態度相當冷靜從容。

