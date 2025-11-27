影/台中女山友骨折受困！黑鷹直升機「花蓮出動救援」

台中市和平區的中央尖山，今（27日）凌晨發生女山友腳骨折，受困待援的狀況，空勤總隊花蓮駐地獲報後，緊急派特搜人員隨黑鷹直升機趕往救援，不到1小時成功完成後送就醫任務。

救援畫面。 （圖／中天新聞）

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊指出，傷者是62歲黃姓女子，登山途中不慎跌倒，導致右腳扭傷、腫脹並骨折，隨行人員緊急申請黑鷹直升機支援，獲報後迅速啟動救援機制，直升機在今天上午8點23分起飛。

救援畫面。 （圖／中天新聞）

爬升至1萬1千呎高度後，直升機沿著立霧溪航線成功鎖定山屋所在座標，8點39分順利抵達現場，3分鐘後在峽谷低處發現待救者，但現場高樹林立，增加救援難度，所幸機組人員完成高低空偵察、馬力檢查及風險評估後，特搜員成功出艙垂降接觸到黃女，並將她吊掛上機。

廣告 廣告

救援畫面。 （圖／中天新聞）

直升機於9點14分安全落地在花蓮德興棒球場，花蓮縣消防局救護車立即接手，將傷患轉診送醫治療，整個救援任務在不到1小時內圓滿完成。

救援畫面。 （圖／中天新聞）

救援畫面。 （圖／中天新聞）

救援畫面。 （圖／中天新聞）

延伸閱讀

影/輪胎掉了還繼續開！高雄男追撞前車恐挨罰7200元

獨/竹南車站驚見大火！「烈焰繞屋」驚悚畫面曝光

裝甲兵獨攀八唐縱走失聯6天 奇蹟生還全靠3根能量棒