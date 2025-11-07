影/台中女高中生放學遭剪刀婦攻擊！良心店員護衛脫危

台中市南區復興路昨（6）日晚間發生一起驚險事件，三名高中女學生在放學途中，遭遇一名疑似精神狀況不穩的婦人持剪刀作勢攻擊。學生們嚇得拔腿狂奔，最後衝進50公尺外的一家熟悉店家求援，並在店員協助下被安全護送至火車站。該事件引發社會廣泛關注。

台中市南區復興路昨（6）日晚間發生一起驚險事件，三名高中女學生在放學途中，遭遇一名疑似精神狀況不穩的婦人持剪刀作勢攻擊。（圖/翻攝畫面）

據了解，當晚三名女學生結束校內活動後，正準備前往台中火車站搭車返家，途中遇到一名身穿綠色衣服和短褲的婦人。該婦人突然停下腳步，似乎試圖與學生交談，但學生們察覺異樣後迅速逃離現場，並躲進一家曾用餐過的店家求助。店員回憶，學生們進店時神情驚恐，並表示「後面有人拿剪刀追」。店員隨即讓她們坐下休息，並護送她們至火車站。

警方接獲報案後迅速成立專案小組，循線追查，當晚即在該婦人常出沒的地點將其逮捕，並查扣一把剪刀。警方表示，該名婦人涉嫌依刑法第151條「恐嚇公眾罪」，已函送台中地檢署進一步偵辦。

店員回憶，學生們進店時神情驚恐，並表示「後面有人拿剪刀追」。店員隨即讓她們坐下休息，並護送她們至火車站。（圖/翻攝畫面）

警方指出，該地區曾有居民反映，晚上常有不明人士徘徊，治安問題需加強關注。事發後，校方也與學生家長保持聯繫，確保學生安全。當地居民表示，該區域夜晚商家多數關門，環境較為昏暗，建議相關單位加強巡邏。

目前，警方已針對該事件持續調查，並呼籲民眾若遇到類似危險情況，應第一時間撥打110報警，確保自身安全。

持剪刀的婦人追逐女學生。（圖/翻攝畫面）

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

