影/台中好市多停車場暴衝4車撞爛 41歲男唾液毒品快篩陽性
台中市北屯區好市多賣場停車場內，竟然發生一起誇張的連環車禍。一名41歲李姓男子駕駛銀色轎車，在地下室停車場內失控連撞3車，還倒退自撞柱子，總共造成4輛車受損，而李男疑似因為毒癮發作，毒駕肇事，警方到場後對李男實施唾液毒品快篩，果然呈現陽性反應，依法送辦。
這起車禍事故發生於11月30日下午4點45分，當天正是好市多黑色星期五購物週最後一天，大批購物人潮湧入賣場。李男開著銀色自小客車在地下停車場內，先是擦撞停放在車格內的白色賓士車，接著疑似錯把油門當煞車，猛力倒退自撞停車場柱子，發出巨大聲響。一對開著藍色休旅車的夫妻從後照鏡看到李男的怪異舉動後，驚呼「我們快走」，試圖趕緊離開現場。
但才剛說完話，李男轎車當場暴衝，直接追撞上這對夫妻的車輛，撞擊力道之大，導致夫妻倆的車子再往前撞上另一輛銀色日產轎車。車上女乘客遭受突如其來的撞擊，嚇得尖叫，直呼「頭好痛」。整起事故造成4輛車車頭、車尾全毀，場面相當驚悚，周遭車輛見狀紛紛倒退遠離。
轄區第五分局警方獲報到場後，發現李男精神恍惚，疑似施用毒品後駕車。經李男同意後實施唾液毒品快篩，檢驗結果呈陽性反應，警方當場依違反《道路交通管理處罰條例》第35條掣單舉發，可處3萬至12萬元罰鍰，並吊扣駕照1至2年，同時移置保管車輛。至於涉及毒品案件部分，將等待尿液檢驗結果後依法移送偵辦。
《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》
延伸閱讀
國1漁港路交流道「小黃遭大車撞翻」機油流一地 4人急送醫
彰化出事了！員警慘遭酒駕男高速撞飛緊急送醫
無牌車佔道最高罰3萬6 新北10個月累計開罰429件
其他人也在看
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 1 天前
新／才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫
知名夜店大亨夏天倫日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點，沒想到今天晚上18時許,與女友在民生東路三段一處大樓地下室遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸均意識清楚。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
台61車禍「工程防撞車整個被鏟起」休旅車卡車底…22歲男重傷送醫
台61線西濱快速道路昨（11月30日）發生一起死亡車禍。一名張姓男子（22歲）駕駛休旅車行經雲林麥寮南下路段時，不明原因追撞上正在施工的工程防撞車，休旅車直接卡進工程車底下，張男因此受困；消防救護人員到場後，隨即將人救出，但張男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
國道摔出車是「跳車」！ 男被押找女友籌錢冒險逃
昨天國道 一名男子 竟然從轎車 摔落！警方證實，男子是自己跳車的，因為他和前女友，有債務糾紛， 前女友找人押著他，要到嘉義 找現任女友 籌錢，這名男子不想連累女友，因此 冒險跳車，不過這是跳車男子單方面的說法，警方還要找車上的其他人調查。 #國道#跳車#債務糾紛東森新聞影音 ・ 1 天前
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 18 小時前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元
台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
香港宏福苑大火：死亡數字升至146人，警方指房間、樓梯、天台均找到遺體
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 3 小時前
台南開5小時到花蓮取款 女車手遭設局落網｜#鏡新聞
台南有一名詐騙集團女車手，獨自開了5個小時的車，專程到花蓮要跟被害人面交，沒想到被害人早就報警，並且跟警方聯手抓人，等到車手要求被害人上車交款的時候，警方就從四面八方湧上前，把車手從駕駛座抓下來，而她一度還否認犯罪，不過車上也被搜出點鈔機跟其他證物，當場人贓俱獲帶回法辦。鏡新聞 ・ 20 小時前
Yamaha Jog E只賣3.2萬！搭Honda換電技術上路
面對日本即將在2025年11月上路的50c.c.以下輕便摩托車新排放法規，Yamaha近日正式釋出旗下全新電動輕便車款Jog E資訊，並確認將於2025年12月22日起，在東京與大阪兩地率先上市。作為一級輕便摩托車（相當於台灣50c.c.以下輕型機車），Jog E的推出可說是Yamaha為應對新環境法規所採取的應對措施。地球黃金線 ・ 7 小時前
獨／國道輾掉落物砸後車！貨車駕駛遭求償13萬 喊冤「沒過失」
國道行車意外頻傳！一名貨車駕駛在國一重慶匝道口輾過不明物體，導致後方轎車遭砸中，修車費高達13萬多元，讓他感到相當冤枉。法扶律師蕭仁杰指出，「碾壓掉落物的柯先生應該沒有任何肇事責任」，應由警方查明掉落物是哪輛車所掉落的，該車駕駛才需負責。然而，事隔兩年，柯先生竟收到保險公司的民事求償傳票，讓他難以接受！這起事件凸顯國道行車安全隱憂，及責任認定的複雜法律問題。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
賓士入門都會休旅 GLA 大改款換上全新設計！身形更動感配多元動力
賓士旗下入門車系陸續進行大改款，繼 CLA 之後更受市場青睞的都會休旅 GLA 也將推新一代車型，搭載全新 MMA 平台打造，有望導入 GLC EV 的最新設計，整體的輪廓更加動感，進一步與 GLB 做出市場區隔，內裝則比照 CLA 鋪陳辦理。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
嫌犯抓到了！「夜店大亨」夏天倫遭砍殺 犯案逃逸後竟「做了這事」
即時中心／温芸萱報導有「夜店大亨」之稱的夏天倫昨（30）日晚間在台北市遭兩名男子持利器、辣椒水突襲，同行女友也被噴傷。警方獲報後立即送醫並成立專案小組，漏夜調閱監視器鎖定犯嫌，並查扣刀械、棍棒、辣椒水等證物。林姓主嫌逃逸後又自首，警方初判本案具預謀性，至於是否與夏天倫近日與前妻「名媛界大S」黃廉盈的財務糾紛有關，仍待檢警進一步釐清。民視 ・ 5 小時前
連署要求徹查香港大火 發起人隔天遭警帶走
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡，社會要求徹查聲浪不斷。一個自稱「大埔宏福苑火災關注組」在網路上發文，提出四大訴求並...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
新竹城隍廟商圈「4砍1」 小吃店員工身中數刀重傷送醫
新竹市 / 綜合報導 最新消息!新竹市知名商圈城隍廟附近1間小吃店，昨(29)日晚上9點多發生一起群眾鬥毆事件。民眾報案，有人持刀械利器行凶，1名男子被砍成重傷，救護人員獲報到場時已經意識不清，初步了解是小吃店員工在外與人糾紛，對方4人闖入店內對男子猛砍數刀後逃逸，警方隨後逮捕1人，正循線追查砍人的嫌犯及2名同夥。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
高雄某汽車保養廠昨凌晨大火爆炸聲不斷…「婦陳屍2樓」兒到場悲慟崩潰
高雄市大樹區昨（29）日凌晨發生火警！某汽車保養廠突然傳出爆炸聲，接著整個廠房迅速陷入火海，濃煙不斷竄出。消防人員到場後，花了近一小時終於控制火勢，不過進入清理火場時，卻驚見一名女性遺體，家屬接到通知到場時，情緒悲慟崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
空巴A320緊急召回6000架 全球大亂、乘客受困
空巴A320緊急召回6000架 全球大亂、乘客受困EBC東森新聞 ・ 1 天前