影/台中好市多停車場暴衝4車撞爛 41歲男唾液毒品快篩陽性

台中市北屯區好市多賣場停車場內，竟然發生一起誇張的連環車禍。一名41歲李姓男子駕駛銀色轎車，在地下室停車場內失控連撞3車，還倒退自撞柱子，總共造成4輛車受損，而李男疑似因為毒癮發作，毒駕肇事，警方到場後對李男實施唾液毒品快篩，果然呈現陽性反應，依法送辦。

這起車禍事故發生於11月30日下午4點45分，當天正是好市多黑色星期五購物週最後一天，大批購物人潮湧入賣場。李男開著銀色自小客車在地下停車場內，先是擦撞停放在車格內的白色賓士車，接著疑似錯把油門當煞車，猛力倒退自撞停車場柱子，發出巨大聲響。一對開著藍色休旅車的夫妻從後照鏡看到李男的怪異舉動後，驚呼「我們快走」，試圖趕緊離開現場。

但才剛說完話，李男轎車當場暴衝，直接追撞上這對夫妻的車輛，撞擊力道之大，導致夫妻倆的車子再往前撞上另一輛銀色日產轎車。車上女乘客遭受突如其來的撞擊，嚇得尖叫，直呼「頭好痛」。整起事故造成4輛車車頭、車尾全毀，場面相當驚悚，周遭車輛見狀紛紛倒退遠離。

台中李姓男子毒駕，在好市多賣場停車場毒癮發作，連撞4車，幸無人受傷。（圖／警方提供）

轄區第五分局警方獲報到場後，發現李男精神恍惚，疑似施用毒品後駕車。經李男同意後實施唾液毒品快篩，檢驗結果呈陽性反應，警方當場依違反《道路交通管理處罰條例》第35條掣單舉發，可處3萬至12萬元罰鍰，並吊扣駕照1至2年，同時移置保管車輛。至於涉及毒品案件部分，將等待尿液檢驗結果後依法移送偵辦。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

