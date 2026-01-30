影/台中家具行大火吞8店！空拍見黑龍 環保局急發空污警報

台中市天津路三段今（30）日上午發生嚴重火災，濃煙如黑龍直竄天際，環保局立即發布空污警報，提醒附近居民關閉門窗。火勢稍早前已控制，初步確認無人員傷亡，不過家具行、服飾店等8家店面已全數燒毀。

家具行裡面所有家具、物品付之一炬，畫面驚悚。（圖／中天新聞）

消防局上午10點16分接獲通報後，立即調派37輛各式消防車、79名消防人員趕赴現場搶救。由於災區多為鐵皮屋結構，內部堆放大量易燃物品，火勢一度相當猛烈。消防人員優先在緊鄰的加油站周圍佈置多條水線進行隔絕，避免火勢波及，目前火勢已獲得控制。

火警緊鄰加油站，加油站員工緊急斷掉輸油油管。（圖／中天新聞）

「一看見火勢，我們立即斷掉輸油油管，讓所有員工撤離，也不再讓客人加油。」緊鄰火場的加油站人員表示，由於加油站的儲油槽均位於地底下，火勢不會波及地下設施，因此加油站並無立即危險。此舉也為消防人員爭取了寶貴的救災時間。

火警竄出濃濃黑煙，相當駭人。（圖／中天新聞）

消防局統計，此次火災共有8戶受燒，包括商場及倉庫等建築。火災發生於，消防人員迅速到場進行搶救，並確認現場無人員受困或受傷。目前消防單位仍在現場持續進行最後的殘火處理及災情確認工作。

環保局表示，事發當時風向為偏西風，事故地點下風處及鄰近區域可能出現異味。環保單位持續監控空氣品質，並密切掌握附近空氣品質測站及空氣盒子監測數據，呼籲民眾不必過度恐慌，但應關閉門窗以策安全。

環保局急發空污警報。（圖／台中市政府提供）

